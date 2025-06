Fan Việt diện mốt 'bà thím' xem concert G-Dragon

Trước giờ diễn, nhiều người cầm bảng đăng bán lại vé.

So với concert của Blackpink năm 2023 và các đêm diễn của Anh trai say hi ở cùng địa điểm, lượng người đến chương trình có G-Dragon thưa thớt hơn. Fan đến rải rác từ sáng đến chiều, không tập trung đông ở các khu vực check in hay ngoài cửa chờ. Trước đó, ban tổ chức công bố phát ra khoảng 40.000 vé.