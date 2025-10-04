Fan Việt chào đón ngôi sao 'Running Man' Lee Kwang Soo

Tài tử nói xúc động khi lần đầu dự cine-tour ở Việt Nam. Một trong những cảnh đáng nhớ nhất với anh là khi Thảo chở Kang Jun Woo trên xe máy, khám phá thành phố.



Trước khi quay, anh lo lắng vì cả hai chênh lệch về vóc dáng - Lee Kwang Soo cao 1,93 m còn Hoàng Hà cao 1,55 m. Ngồi sau, anh phải dùng hai tay giữ chặt khung xe, sợ mất thăng bằng, liên tục hỏi bạn diễn liệu có nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đã quen nhịp, chúng tôi dần thoải mái và diễn tự nhiên hơn", anh nói.