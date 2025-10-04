Fan Việt chào đón ngôi sao 'Running Man' Lee Kwang Soo

Anh cùng dàn diễn viên giao lưu các fan ở một số cụm rạp, dịp tác phẩm hợp tác Việt - Hàn công chiếu tối 3/10. Lee Kwang Soo đóng Kang Jun Woo, một thần tượng Kpop đến TP HCM chụp ảnh quảng cáo, sau đó kẹt lại vì hộ chiếu bị trợ lý lấy đi mất.
Không giấy tờ tùy thân lẫn tiền bạc, anh phải làm quen với cuộc sống bình dân ở thành phố xa lạ, được Thảo (Hoàng Hà đóng) - nhân viên phục vụ quán cà phê - giúp đỡ.
Tài tử nói xúc động khi lần đầu dự cine-tour ở Việt Nam. Một trong những cảnh đáng nhớ nhất với anh là khi Thảo chở Kang Jun Woo trên xe máy, khám phá thành phố.
Trước khi quay, anh lo lắng vì cả hai chênh lệch về vóc dáng - Lee Kwang Soo cao 1,93 m còn Hoàng Hà cao 1,55 m. Ngồi sau, anh phải dùng hai tay giữ chặt khung xe, sợ mất thăng bằng, liên tục hỏi bạn diễn liệu có nguy hiểm. Tuy nhiên, khi đã quen nhịp, chúng tôi dần thoải mái và diễn tự nhiên hơn", anh nói.
Hậu trường Hoàng Hà chở tài tử Hàn Lee Kwang Soo đi xe máy trong phim. Video: Đoàn phim cung cấp
Lee Kwang Soo cho biết ngoài yếu tố kịch bản, anh nhận lời tham gia tác phẩm vì muốn đóng phim ở Việt Nam, xem đây là trải nghiệm thú vị.
Nhiều fan biết đến Lee Kwang Soo từ sitcom Ông ấy đến rồi năm 2008, sau đó là Gia đình là số một phần hai. Anh nổi tiếng hơn khi tham gia show thực tế Running Man, đóng các phim điện ảnh như Wonderful Radio, All About My Wife, The Scent. Đầu năm nay, anh tham gia series Karma - phát sóng trên Netflix.
Anh nổi tiếng với nick-name "Hoàng tử châu Á" sau phim truyền hình ăn khách Nice guy (Gã khờ) năm 2012.
Hoàng Hà (giữa) cho biết gặp khó khi diễn các cảnh tình cảm với Lee Kwang Soo, dù cô giao tiếp tiếng Hàn thành thạo. "Chúng tôi muốn khán giả cảm nhận tình cảm đôi nhân vật phát sinh tự nhiên từ những chi tiết nhỏ nhất", cô nói.
Duy Khánh đóng vai bạn thân của Thảo, có nhiều cảnh gây cười. Gần đây, anh nhận được quan tâm từ khán giả sau khi tham gia chương trình thực tế về nông thôn Gia đình Haha, show âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai.
Phim do đạo diễn Kim Sung Hoon (phải) - nổi tiếng với Cộng sự bất đắc dĩ, Chánh thanh tra 1958 - thực hiện. Ngoài mô típ hài lãng mạn, đạo diễn đan cài nhiều tình tiết về văn hóa, du lịch. Chuyện tình của Thảo và Kang Jun Woo chớm nở qua những lần cô đưa anh thưởng thức đặc sản đường phố như bánh mì, phở, cà phê, hay những chuyến rong ruổi khắp đồi chè, vườn cà phê Lâm Đồng.
Trích đoạn Hoàng Hà, Lee Kwang Soo đóng trong Tay anh giữ một vì sao. Video: Đoàn phim cung cấp
Mai Nhật
Ảnh: Huy Trần