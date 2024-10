Fan tưởng nhớ Liam Payne

LondonHàng trăm người hâm mộ tập trung tại công viên Hyde Park để tưởng nhớ ca sĩ Liam Payne - cựu thành viên One Direction.

Theo Variety, nhiều Directioners (tên gọi những người yêu thích nhóm One Direction) có mặt trước bức tượng Peter Pan (cậu bé không bao giờ lớn trong tiểu thuyết của nhà văn J.M. Barrie) tại công viên để đặt hoa, ảnh và lời nhắn cho Liam Payne - mất hôm 16/10 do ngã từ ban công khách sạn ở Argentina. Người hâm mộ dành nhiều phút mặc niệm, cùng hát các bản hit của One Direction (1D) như Best Song Ever, What Makes You Beautiful, History.

"Biển" người đứng dưới chân tượng Peter Pan cạnh hồ The Long Water. Ảnh: PA Wire

Do không gian hạn chế và đông đúc, ban tổ chức chỉ cho phép mỗi người đứng trước tượng trong thời gian ngắn. Hãng tin mô tả không khí buổi tưởng niệm tràn ngập cảm xúc, các fan động viên và ôm nhau khóc dù không quen biết. Một cô gái ngất xỉu trong đám đông và được nhiều người dìu vào chỗ nghỉ, chia nước và đồ ngọt để cô lấy lại đường huyết.

Trò chuyện với Variety, hầu hết người hâm mộ cho biết One Direction là một phần của thời niên thiếu. Một fan nói tình yêu dành cho ban nhạc là lý do họ đến đây, không dám tin cái chết của Liam Payne là sự thật. Freya - fan 17 tuổi - nhận xét với phóng viên rằng Liam là người giữ ban nhạc sống mãi trong lòng fan. Cô nói: "Ngay cả khi Liam rời nhóm, anh ấy vẫn giữ kết nối với chúng tôi, giúp tất cả hy vọng một ngày nào đó 1D tái hợp. Với tôi, anh ấy là một ngôi sao sáng nhưng tiếc ánh sáng ấy đã tắt quá sớm".

Hàng trăm người hâm mộ tưởng nhớ Liam Payne Người hâm mộ tập trung tại công viên Hyde Park hôm 20/10. Video: AP

Theo AP, ngoài London, lễ tưởng niệm diễn ra tại nhiều quốc gia khác như Pháp, Australia, Mỹ, Nhật Bản, Philippines trong tuần qua. Tại vườn Tuileries (Paris), hơn 400 người hâm mộ tụ hợp để chia buồn và an ủi nhau cuối tuần qua. Họ khóc khi hát những ca khúc của nhóm, thắp nến tiễn đưa Liam. Họ cũng mang ảnh, hoa và đĩa nhạc của anh đến nơi tổ chức. Trước đó, fan tại Argentina đến tiễn biệt ca sĩ bên ngoài nơi xảy ra sự cố.

Các fan mang hoa, bóng bay đến buổi tưởng niệm cựu thành viên One Direction ở Anh. Ảnh: Reuters

Tối 16/10 giờ địa phương (sáng 17/10 giờ Hà Nội), Liam Payne, 31 tuổi, qua đời sau khi ngã từ tầng ba khách sạn CasaSur Palmero, thành phố Buenos Aires. Theo Reuters, cơ sở cấp cứu nhận tin báo về một người đàn ông có "hành vi thất thường, có thể bị ảnh hưởng do chất gây nghiện" trước đó.

Kết quả khám nghiệm cho thấy nghệ sĩ qua đời do "đa chấn thương, xuất huyết trong và ngoài". Sau khi khám xét phòng, cảnh sát tìm thấy một số bằng chứng anh dùng rượu và ma túy trước khi xảy ra tai nạn. Trước khi mất, Liam từng vật lộn với chứng nghiện rượu và sử dụng chất gây nghiện để ổn định tâm trạng trong và sau thời kỳ hoạt động với nhóm.

Phần lớn fan bất ngờ trước thông tin, gửi lời chia buồn trên trang cá nhân của anh và ban nhạc. Trang USA Today nhận định cái chết của ca sĩ là "cú sốc lớn" đối với Gen Z (thế hệ sinh năm 1997-2012), tác động đến cả những người không phải fan.

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự thương tiếc Liam Payne, trong đó có ca sĩ Charlie Puth, Paris Hilton, Rita Ora. Nhà sản xuất Simon Cowell - người đứng sau thành công của nhóm - quyết định tạm ngừng show Britain's Got Talent sau khi hay tin. Tất cả thành viên 1D đăng bài tưởng nhớ anh trên trang cá nhân, nói "hoàn toàn sụp đổ" khi đồng đội cũ qua đời.

Năm 2010, Liam Payne nổi tiếng toàn cầu khi là thành viên của nhóm nhạc pop One Direction. Nhóm bắt đầu hoạt động sau khi giành vị trí thứ ba tại cuộc thi X Factor phiên bản Anh năm 2010, nhưng tan rã vào năm 2016. Các thành viên theo đuổi sự nghiệp solo cùng nhiều dự án. Liam phát hành bài hát Strip That Down vào năm 2017 và album LP1 (2019). Hồi tháng 3, anh ra mắt ca khúc Teardrops.

What Makes You Beautiful MV "What Makes You Beautiful" năm 2011 của nhóm One Direction, Liam Payne xuất hiện từ giây thứ 12. Video: YouTube One Direction

Phương Thảo (theo AP, Variety)