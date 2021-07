Fan say rượu lấy gậy của McIlroy

Một khán giả bất ngờ lấy gậy của Rory McIlroy rồi vào tư thế nháp như sắp phát bóng nhập cuộc vòng thứ hai sự kiện European Tour Scottish Open hôm 9/7.

Trận này, McIlroy đánh cùng Jon Rahm, xuất phát từ hố 10. Cả hai tán gẫu trong lúc chờ giờ phát bóng. Rồi đột nhiên, một fan cao to xuất hiện, bình thản lên khu phát bóng, lấy phần bọc đầu gậy driver kèm gậy sắt từ túi vũ khí của McIlroy. Anh này từ tốn đặt phụ kiện xuống nền cỏ, tạo dáng như ngôi sao Bắc Ireland.

Fan thản nhiên lấy gậy của McIlroy

Diễn viên chỉ nhập vai trong chốc lát do nhân viên an ninh can thiệp. Trước khi rời sân khấu, anh, vẫn với vẻ thản nhiên, nhặt "đạo cụ" rồi hoàn cho khổ chủ. Phần trao trả bắt đầu bằng gậy sắt cho Harry Diamond – caddie của McIlroy. Tuy nhiên, anh vẫn ôm khư khư bọc đầu gậy một đỗi mới chịu đưa cho caddie của Rahm, khi một người áo đỏ đến kéo khỏi hiện trường.

Khu phát bóng hố 10 cách 30 yard so với chỗ khán giả được tiếp cận gần nhất nên sự xuất hiện của "hoá thân McIlroy" hiện vẫn bí ẩn.

Khán giả David Wilson gần đó đã ghi hình màn diễn và đăng trên Twitter. "Anh ta nhập vai nhanh lắm. Mấy đấu thủ đều cười và biết anh ấy không phải golfer qua cách cầm gậy", Wilson tường thuật kèm video.

"Vâng, tôi rất ngạc nhiên nhưng vụ việc đã được xử lý êm xuôi. Mọi thứ ổn cả. Chẳng biết anh ta là ai và từ đâu xuất hiện", McIlroy nói sau vòng thứ hai 71 gậy và bị cắt loại. Anh đạt điểm -1 sau 36 hố trong khi vạch cắt -2.

McIlroy và Rahm vẫn bình thản thi đấu sau sự cố bị fan say rượu trêu chọc. Ảnh: Scotsman

"Tôi và Rory chỉ đứng đó quan sát. Lúc rời khu phát bóng, anh ta đi ngang qua và bạn có thể ngửi được lý do. Rõ ràng là anh ta không tỉnh táo. Không phải chuyên gia nhưng tôi đoán là do vodka. Hẳn anh ấy đã uống cả đêm trước. Có lẽ anh ấy nghĩ đó là ý tưởng hài. Và công bằng mà nói thì vui thật", Rahm kể thêm trên tờ Scotsman.

"Không. Rory và tôi chẳng nói gì. Tôi không muốn bị thương. Anh ta cầm gậy sắt số 6 cơ mà", Rahm đáp khi được hỏi về khả năng bị đe doạ khi fan cầm gậy sắt. Anh đang đứng T1 với điểm -11 ở Scottish Open – sự kiện với quỹ thưởng tám triệu USD, trong nhóm Rolex Series. Hôm qua, golfer hiện đứng số một thế giới (bảng OWGR) ghi tám birdie, hai bogey trong bảng điểm 65 gậy trên sân par71.

Về "màn diễn hố 10", European Tour thông báo ngắn gọn rằng "một khán giả đã lên khu phát bóng hố 10 lúc khoảng 8h sáng vòng thứ hai và nhanh chóng được nhân viên an ninh áp tải khỏi sân. Cảnh sát Scotland đang thụ lý vụ việc".

Tuần này, Scotsman ước tính 4.000 người dự khán mỗi ngày Scottish Open. Đây là sự kiện golf đỉnh cao đầu tiên ở Scotland có khán giả thực địa kể từ tháng 10/2019.

Quốc Huy