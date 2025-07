Fan ngạc nhiên khi thấy Angelina Jolie đi máy bay thương mại

MexicoNgười hâm mộ bất ngờ khi thấy Angelina Jolie và diễn viên Salma Hayek, vợ tỷ phú Pháp - cùng đi máy bay thương mại.

Theo Page Six ngày 22/7, một tài khoản trên TikTok gây chú khi đăng video Angelina Jolie và Salma Hayek - vợ tỷ phú François-Henri Pinault - có mặt trong chuyến bay từ Mexico City đến bang Veracruz cuối tuần qua. Trong đó, hai minh tinh đều mặc trang phục giản dị, thoải mái trò chuyện với nhau. Khi đứng xếp hàng trên cầu nối dẫn lên máy bay, cả hai từ chối lời mời chụp hình cùng một fan. Tuy nhiên, họ chào hỏi những người hâm mộ khác, tạo dáng cùng khán giả tại khu vực ăn.

Angelina Jolie và Salma Hayek đi máy bay thương mại Salma Hayek, 59 tuổi, và Angelina Jolie, 50 tuổi, mặc trang phục giản dị, thanh lịch tại sân bay ở Mexico. Video: TikTok/ vanessatresjolie

Trang Hola cho biết cả hai được Xóchil Molina - Giám đốc Sở Văn hóa bang Veracruz, chào đón khi hạ cánh ở sân bay quốc tế Heriberto Jara Corona. Sau đó, cả đoàn di chuyển tới khách sạn sang trọng ở thành phố Boca del Río. Thống đốc bang - bà Rocío Nahle - xác nhận có cuộc gặp ngắn với hai ngôi sao. Bà nói vui khi hội ngộ người đồng hương Salma Hayek - diễn viên Mỹ gốc Mexico.

Việc Angelina Jolie và Salma Hayek ngồi máy bay thương mại khiến nhiều người thắc mắc. Theo họ, những người là sao hạng A hoặc giới siêu giàu như vợ tỷ phú Pháp phải ngồi chuyên cơ riêng. Một số người cho rằng có khả năng hai diễn viên đang tham gia hoạt động quảng cáo. Hiện lịch trình của họ chưa được công bố.

Angelina Jolie (trái) và Salma Hayek trong cuộc phỏng vấn dịp ra mắt Eternals (2021). Ảnh: Access Hollywood

Theo Page Six, mối quan hệ của hai nghệ sĩ thân thiết hơn sau khi cùng tham gia Eternals (2021). Ba năm sau, Salma Hayek đóng phim Without Blood do Angelina Jolie viết kịch bản, đạo diễn và đồng sản xuất. Trên People năm 2024, Salma nói về tình bạn của họ: "Chúng tôi thường làm nhiều thứ cùng nhau như một gia đình. Chúng tôi cũng đưa các con đi chơi cùng, nhưng thi thoảng cũng dành thời gian riêng cho nhau". Hiện Salma Hayek có một con gái 18 tuổi, còn Angelina Jolie làm mẹ đơn thân của sáu con - con chung với chồng cũ Brad Pitt.

Trong cuộc phỏng vấn với Ventaneando năm 2021, Angelina Jolie bày tỏ tình cảm đến bạn: "Chúng tôi ở trong ngành này đã lâu nhưng chưa từng gặp nhau, có lẽ vì tôi không quá hoạt bát. Nhưng bây giờ, chúng tôi rất thân. Cô ấy như chị gái của tôi. Salma thông minh, tốt bụng và tuyệt vời".

Angelina Jolie sinh năm 1975, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật ở Mỹ. Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu cùng cha, ông Jon Voight, trong phim Lookin' to Get Out (1982) và bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 1993 với Cyborg. Minh tinh từng đoạt ba giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Salma Hayek sinh năm 1966, là người mẫu trước khi theo đuổi nghiệp diễn xuất ở Hollywood. Với nét đẹp Latin cùng thân hình bốc lửa, cô được xem là biểu tượng sex và nhiều lần lọt vào danh sách mỹ nhân quyến rũ nhất thế giới. Năm 2007, diễn viên đứng đầu danh sách các ngôi sao nóng bỏng nhất trong cuộc bình chọn của Hollywood Reporter. Salma Hayek từng nhận đề cử Oscar, Quả Cầu Vàng và Emmy. Năm 2009, cô kết hôn tỷ phú François-Henri Pinault.

Phương Thảo (theo Page Six)