Khán giả kêu gọi Ben Affleck trở lại đóng vai Batman trong Vũ trụ Điện ảnh DC vì thấy anh hợp vai.

Fan muốn Ben Affleck đóng tiếp 'Batman' Diễn xuất của Ben Affleck (0:01) trong "Justice League" bản 2021. Video: Warner Bros.

Giữa tháng 4, hashtag #MakeTheBatfleckMovie (Hãy làm phim Batman do Ben Affleck đóng) xuất hiện nhiều trên Twitter. Khi Justice League dài bốn tiếng của Zack Snyder ra mắt hồi tháng 3, Ben Affleck có nhiều đất diễn hơn, giúp nhân vật của anh nhận được nhiều đồng cảm từ khán giả. Tuy nhiên, hồi 2020, Ben Affleck quyết định ngừng đóng, nhường vai cho Robert Pattinson trong phần phim riêng The Batman sắp ra mắt trong năm 2022.

Ben Affleck đóng Batman trong "Batman v Superman: Dawn of Justice", "Justice League" và "Suicide Squad". Ảnh: Screenrant.

Trên Twitter, tài khoản Itssan17 nhận định "Ben Affleck là Batman tuyệt vời nhất mọi thời đại". Tài khoản Brookstweetz nói #MakeTheBatfleckMovie là cơ hội để fan được thấy Batman chạm mặt hai kẻ thù kinh điển Joker (Jared Leto) và Deathstroke (Joe Manganiello) - từng xuất hiện trong đoạn kết Justice League 2021. Tài khoản OhioDavee cho rằng #RestoreTheSnyderVerse (Để Zack Snyder đạo diễn tiếp loạt phim Justice League) và #MakeTheBatfleckMovie là hai hashtag mà Warner Bros. cần quan tâm, nếu Vũ trụ Điện ảnh DC muốn phát triển.

Theo Screenrant, một lý do khiến Affleck ngừng hợp tác Warner Bros. là sự căng thẳng và những áp lực khi đóng Batman. Vai của Aflfeck từng nhận nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả vì tính cách hời hợt trong Justice League bản 2017. Thời điểm Joss Whedon làm đạo diễn bản này, hai diễn viên Ray Fisher - vai Cyborg và Gal Gadot - vai Wonder Woman cũng tố cáo Whedon có lối hành xử thiếu chuyên nghiệp, cư xử thô lỗ với các diễn viên trong đoàn. Screenrant nhận định khác với phong trào #ReleaseTheSnyderCut, #MakeTheBatfleckMovie sẽ không thành công, nếu chính Ben Affleck không muốn trở lại.

Ben Affleck, sinh ngày 15/8/1972, là diễn viên, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch người Mỹ. Anh từng là sao nhí khi đóng chính trong loạt phim The Voyage of the Mimi (1984) của đài PBS. Hiện tại, anh là sao hạng A tại Hollywood, góp mặt trong nhiều phim lớn như Argo, Gone Girl...

Phúc Nguyễn (theo Screenrant)