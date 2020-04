Fan mong chờ Lee Min Ho tái xuất

Ngày 16/4, đài SBS đăng video Lee Min Ho - Kim Go Eun gửi lời chào fan để giới thiệu "Quân vương bất diệt" (The King: The Eternal Monarc). Trên các diễn đàn, nhiều fan chia sẻ video, nói chờ đợi tập đầu phát sóng tối 17/4. Khán giả viết: "Tôi mong từ nửa năm trước, từ lúc biết tin Min Ho tái xuất màn ảnh sau hơn ba năm vắng bóng", "Luôn tin tưởng cách chọn kịch bản của anh ấy", "Tạo hình của Min Ho rất đẹp, nội dung có vẻ thú vị khi có cả quân vương lẫn thủ tướng", "Dù chưa lên sóng, từ khóa 'Quân vương bất diệt' và 'Lee Min Ho' đã phủ khắp diễn đàn. Đó là lý do anh ấy thắng bình chọn 'Diễn viên được fan quốc tế thích nhất'"...