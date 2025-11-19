Hàng nghìn khán giả cho biết không nhận ra sao Hàn Yoo Ha Na, sau 18 năm cô đóng "Sợi dây chuyền định mệnh" với Lâm Chí Dĩnh.

Diễn viên lập tài khoản trên nền tảng Douyin và đăng video đầu tiên hôm 17/11, cô nói: "Chào các bạn, đã lâu không gặp, bạn còn nhớ A Tinh không?". Cô ghép vào video một số cảnh phim cùng tài tử Đài Loan Lâm Chí Dĩnh.

Fan không nhận ra diễn viên 'Sợi dây chuyền định mệnh' Yoo Ha Na tuổi 39 và khi đóng "Sợi dây chuyền định mệnh". Video: Douyin

Cụm từ khóa "Dung mạo hiện tại của Yoo Ha Na" được chú ý nhất mạng xã hội Weibo, ngày 19/11. Theo Sina, phần lớn fan nhận xét gương mặt diễn viên thay đổi so với trước, làm họ không nhận ra. Yoo Ha Na không phản hồi nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng dùng cách viết hài hước để trả lời bình luận của một số fan: "Mình không thay đổi đâu, chỉ là một vẻ mặt khác thôi", "Con gái dậy thì nên không nhận ra mà".

Khi một fan nói: "Gương mặt chị trước kia mang nét riêng, tiếc quá", cô đáp: "Trước kia có nét riêng, giờ cũng có nét riêng khác mà, hiện là A Tinh phiên bản mới". Cách ứng xử bình tĩnh của Yoo Ha Na được nhiều người đánh giá cao.

Mỹ nhân 'Sợi dây chuyền định mệnh' sau 10 năm Chí Dĩnh và Yoo Ha Na đóng tình nhân. Video: TTV

Sợi dây chuyền định mệnh ra mắt năm 2007, từng gây sốt ở một số quốc gia châu Á. Yoo Ha Na vào vai Hạ Chi Tinh, cô gái nghèo khó, sở trường nói dối như thật khiến nhiều người mắc lừa. Hạ Chi Tinh thay đổi tính cách từ khi yêu công tử Trọng Thiên Kỳ (Lâm Chí Dĩnh). Sau phim này, Ha Na đóng một số phim của Hàn Quốc nhưng không gây tiếng vang.

Sau vai khách mời trong Lie to Me của đài SBS năm 2011, Yoo Ha Na chưa có tác phẩm mới ra mắt. Người đẹp kết hôn với vận động viên bóng chày Lee Young Gyu được 14 năm, con trai đầu năm nay 12 tuổi, con út 6 tuổi. Những năm qua, Ha Na hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí.

Yoo Ha Na (váy đen) và Lâm Chí Dĩnh, nhà sản xuất Trần Ngọc San tại Đài Bắc năm 2023. Ảnh: Weibo

Năm 2023, Yoo Ha Na tới Đài Loan (Trung Quốc) du lịch, tái ngộ Lâm Chí Dĩnh và nhà sản xuất bộ phim. Diễn viên đăng hình trên trang cá nhân, viết đây là tác phẩm tuyệt vời nhất cô từng đóng.

Như Anh (theo Sina)