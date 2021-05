Fan khen Song Hye Kyo trẻ như đôi mươi

Minh tinh Song Hye Kyo được khán giả khen trẻ đẹp so với tuổi 40 trong loạt ảnh mới.

Sáng 4/5, hãng thời trang xa xỉ Pháp tung loạt ảnh mới Song Hye Kyo. Cô diện áo sơ mi lụa, chân váy xanh dài ngang gối và đeo bộ trang sức trị giá 50 triệu won (một tỷ đồng). Diễn viên sau đó đăng lại loạt ảnh trên Instagram cá nhân, thu hút hơn 310.000 lượt thích sau chưa đầy một giờ.

Trên các diễn đàn châu Á, nhan sắc của Hye Kyo được bàn luận nhiều. Khán giả viết: "Như thiếu nữ đôi mươi. Không tin nổi cô ấy đã bước vào tuổi 40", "Hye Kyo ngày càng trẻ đẹp", "Làn da căng mịn, trắng sáng", "Giờ tôi mới hiểu vì sao cô ấy được bình chọn là ngôi sao nhìn góc nào cũng đẹp", "Cô ấy xứng đáng là biểu tượng nhan sắc Hàn Quốc"... Năm 2013, trang Ystar từng ví nét đẹp của Hye Kyo như hoa anh đào trắng - thuần khiết, mong manh.

Loạt ảnh mới của Song Hye Kyo cho hãng trang sức. Ảnh: Chaumet.

Theo Hancinema, Hye Kyo vẫn giữ được sức hút từ sau khi ly hôn Song Joong Ki. Cô đắt show quảng cáo, chụp ảnh thời trang và làm gương mặt đại diện nhiều thương hiệu xa xỉ. Trước đó hồi tháng hai, cô là diễn viên Hàn đầu tiên thành đại sứ chính thức của nhà mốt Fendi.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên Harper's Bazaar tháng ba, diễn viên cho biết càng lớn tuổi, cô càng thận trọng khi chọn kịch bản nhằm đáp ứng sự kỳ vọng của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Hye Kyo cũng trau dồi tiếng Anh, tăng cơ hội khi làm việc với các đạo diễn, diễn viên giỏi ở nước ngoài. "Mọi thứ vẫn khó khăn, nhưng tôi òn chặng đường dài phía trước", cô nói.

Hiện diễn viên quay phim truyền hình Now, We Are Breaking Up, dự kiến lên sóng đài SBS nửa cuối năm nay.

Harper's Bazaar nhận xét Song Hye Kyo mạnh mẽ như một bông hoa dại, vẫn tỏa sáng dù gặp nhiều sóng gió. Ảnh: Chaumet.

Song Hye Kyo sinh năm 1981 tại Daegu, Hàn Quốc. Sau chiến thắng trong cuộc thi người mẫu tuổi teen năm 1995, cô gia nhập làng giải trí với vai trò mẫu ảnh. Người đẹp ghi dấu với Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Gió mùa đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời... Cô sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hàn và New York (Mỹ). Trước Song Joong Ki, cô từng hẹn hò Lee Byung Hun, Hyun Bin.

