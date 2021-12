Fan hưởng ứng Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn hoán đổi ca khúc

Nhiều fan mong Tùng Dương thể hiện hit "Nơi tình yêu bắt đầu", Bùi Anh Tuấn diễn lại "Chiếc khăn Piêu" trong show "In the Mirror" ngày 26/12.

Sau thông tin Bùi Anh Tuấn tham gia số đầu tiên show nhạc trực tuyến In the Mirror, cùng Tùng Dương hoán đổi loạt hit, người hâm mộ bàn luận sôi nổi dưới các bài viết của VnExpress, Fanpage VnExpress và nhiều nền tảng, mạng xã hội... Đa số khán giả nhận xét format chương trình mới lạ, mong chờ màn "lột xác" phong cách nhạc của các nghệ sĩ.

Trên trang cá nhân, nhiều khán giả đề xuất Tùng Dương thể hiện Nơi tình yêu bắt đầu - nhạc phẩm từng giúp Bùi Anh Tuấn thành hiện tượng ở vòng Giấu mặt "Giọng hát Việt 2012". Họ nhận định chất trữ tình trong giọng hát và nội lực có thể giúp Tùng Dương tạo ra một phiên bản khác bắt tai, phá cách hơn.

Nhiều fan còn liệt kê danh sách ca khúc nổi bật của "Hoàng tử tình ca" Bùi Anh Tuấn và mong Tùng Dương thử sức như: Mơ hồ, Phố không mùa, Trò đùa của tạo hóa, Buông hay Cần lắm...

Tùng Dương không ngại thử thách, dành thời gian tập luyện để biến hóa trong In the Mirror. Anh chưa tiết lộ ca khúc hoán đổi mà muốn gây bất ngờ đến phút chót. Trước đó, ca sĩ sinh năm 1983 không chỉ thành danh với dòng nhạc dòng nhạc dân gian đương đại, thể nghiệm, trữ tình, cách mạng, anh còn từng cover một số bản nhạc trẻ, được khán giả đón nhận. Tùng Dương cũng định phát hành album nhạc trẻ vào năm sau.

Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn lần đầu hoán đổi ca khúc trong một chương trình âm nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tương tự, đa số fan đề xuất Bùi Anh Tuấn hát Ngày chưa giông bão - nhạc nền phim điện ảnh Người bất tử do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác. Ca khúc từng gây "bão" qua giọng hát ma mị của Bùi Lan Hương và chất giọng nội lực của Tùng Dương.

Trước đó ngày 28/8, Tùng Dương nhận nhiều phản hồi tích cực khi đăng video cover Ngày chưa giông bão lên trang cá nhân. Một khán giả nhắn tin cho anh, nói cô đã khóc khi nghe đoạn: "Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta. Thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh vẫn là - người yêu chan hòa. Dẫu trần gian cho anh đắng cay - nơi em là nhà". Nhiều fan của Bùi Anh Tuấn cũng mong anh tiếp bước Tùng Dương, tạo phiên bản khác, đặc biệt hơn.

Trong một khảo sát của VnExpress và Ngoisao.net, nhiều khán giả mong Bùi Anh Tuấn thể hiện loạt hit làm nên tên tuổi Tùng Dương như: Ôi quê tôi, Quê nhà, Chiếc khăn Piêu, Mái đình làng biển, Nơi đảo xa... Bùi Anh Tuấn cho biết có phần run vì giọng hát của đàn anh "khủng của khủng", nhưng anh vẫn muốn thử thách bản thân.

"Lâu rồi tôi không lên sân khấu nên có cảm giác thiếu tự tin. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cho bản thân cơ hộiđượcsong ca với anh Tùng Dương. Một phần vì muốn khơi dậy khao khát, sự tự tin và đam mê trong mình. Phần khác, có thể đứng chung sân khấu với Tùng Dương là niềm vinh dự to lớn với tôi", Bùi Anh Tuấn nói thêm.

Hình thức hoán đổi ca khúc không mới lạ ở làng nhạc thế giới. Trong Kpop Star - show tìm kiếm tài năng âm nhạc Hàn Quốc, giám khảo yêu cầu các ca sĩ phải hát lại ca khúc thành công nhất mà đối thủ của họ từng thể hiện. Theo Naver, thử thách này "khó nhằn", nhưng có thể giúp thí sinh bứt phá, đến gần ngôi quán quân.

Ở chung kết mùa sáu với chủ đề "The last chance" (Cơ hội cuối cùng), cặp thí sinh 11 tuổi - Kim Jong Seob và Park Hyun Jin - khiến cầu trường "nổ tung" khi diễn lại hit Swing Baby của nhóm KWINs. Bộ đôi nhận "mưa lời khen" bởi sự chuyên nghiệp vượt xa màn biểu diễn của KWINs. Chung cuộc, họ đạt tổng điểm 297 - cao nhất tính từ đầu Kpop Star và trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất chiến thắng sân chơi âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc.

Ở Việt Nam, nhiều nghệ sĩ cũng thử thách bản thân khi thể hiện ca khúc gắn với đồng nghiệp. Trên TikTok hồi tháng tư, Thiều Bảo Trâm đăng video hát hit Gặp nhưng không ở lại của Hiền Hồ. Tương tự, Hiền Hồ nhận nhiều lời khen khi diễn nhạc phẩm Một mình có buồn không của Thiều Bảo Trâm. Trên sân khấu Bài hát đầu tiên, Vũ Cát Tường - Thùy Chi khiến khán giả thích thú khi hoán đổi nhạc phẩm Xe đạp và Hành tinh ánh sáng. Nhiều show nhạc cũng dùng mô-típ này thử tài biến hóa của người chơi.

Show nhạc trực tuyến In the Mirror do VnExpress tổ chức, phát trên nền tảng eLive. Số đầu tiên lên sóng ngày 26/12. Cũng trong chương trình, Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn sẽ đối thoại trực tiếp, giao lưu và nói về phong cách, cá tính nghệ thuật, dấu ấn sự nghiệp lẫn thách thức. Ở phần gameshow, họ sẽ tham gia loạt thử thách, minigame tương tác có yếu tố bất ngờ để tạo không khí vui vẻ, sôi động. Độc giả có thể tìm hiểu chương trình tại đây.

Tùng Dương sinh năm 1983, trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn 2004. Anh thử sức với nhiều dòng nhạc, từ Jazz, Blues, dân gian đương đại (Chạy trốn, 2004) đến New age (Những ô màu khối lập phương, 2007), Electro (Li ti, 2010), World Music (Độc đạo, 2013), cách mạng và nhạc trữ tình... Ca sĩ từng tổ chức các liveshow Thập kỷ hoan ca (2015), Giao thoa (2016), Trời và đất (2017), Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (2018), Human (2020). Vài năm gần đây, anh gây tiếng vang thực hiện các dự án tôn vinh những tên tuổi gạo cội, trình diễn loạt ca khúc vượt thời gian.

Bùi Anh Tuấn sinh năm 1991, từng tham gia một số sân chơi âm nhạc và giành giải tư cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay hàng tuần của Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM VOH, giải khuyến khích Tiếng ca học đường 2010. Năm 20 tuổi, anh đoạt giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình.

