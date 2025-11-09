Fan G-DRAGON đội mưa chờ đến giờ concert

Phan Thị Hoài Nhi (Huế) cầm ô đi đổi vòng, sau đó đi dạo quanh Vinhomes Ocean Park 3 từ trưa ngày 9/11. Cô gái chia sẻ, dù thời tiết không ủng hộ như đêm diễn đầu tiên cũng không sao, cô vẫn rất mong đời màn trình diễn tối nay.
"Mình đã chờ ngày này 10 năm rồi nên không có gì có thể làm mình nản lòng", Nhi nói thêm.
Người hâm mộ đều chuẩn bị trang phục, diện mạo chỉn chu và không thể quên lightstick hình hoa cúc (Daisy), biểu tượng của G-DRAGON.
Nhiều bạn tranh thủ lúc trời tạnh, chạy đến chụp ảnh với backdrop của sự kiện. Với nhiều bạn trẻ, đây là lần đầu tiên sau hàng thập kỷ chờ đợi thần tượng trở lại và đến Việt Nam.
Trong đêm diễn đầu tiên, G-DRAGON chia sẻ, Hà Nội là chặng cuối cùng trong chuyến lưu diễn thế giới lần này. Do đó, người hâm mộ cảm thấy Việt Nam là điểm đến đặc biệt đối với anh, không thể bỏ lỡ khoảnh khắc gần 20 năm mới có này.
Người hâm mộ mua khu vực vé đứng trải áo mưa, ngồi tại trước khu vực check-in, chờ tới giờ mở cửa để xếp hàng, tăng cơ hội có chỗ đứng đẹp. Giữa concert, G-DRAGON thường cùng nhóm vũ công di chuyển quanh sân, do đó, nếu có chỗ đứng đẹp, các bạn có thể ngắm thần tượng ở khoảng cách gần và nhận quà từ thần tượng.
Minh Hà (Hà Nội, bên trái) có mặt từ 12h để cùng bạn ngồi chờ. "Mình đã biết G-DRAGON từ hồi cấp 1 rồi. Bây giờ mình không ngại gì, chỉ cần gặp anh ấy thôi. Tối có mưa, mình cũng sẵn sàng cởi áo để quẩy cùng G-DRAGON", cô hào hứng chia sẻ.
Nguyễn Thị Trang (27 tuổi, Bắc Ninh) tới Ocean City từ 7h sáng và bắt đầu ngồi xếp hàng từ 9h30. Cô chia sẻ, hành tranh đi gặp thần tượng chỉ có lightstick và hộp mỳ tôm để có sức "gào" tên G-DRAGON.
Trước giờ diễn ra đêm thứ hai 8 tiếng, khán giả đã đến đông nghẹt khu vực check-in vào cổng an ninh.
Các bạn nữ tranh thủ thời gian ngồi đợi mở cổng check-in để trang điểm, sẵn sàng lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa trong concert.
Đến khoảng 17h, trời bắt đầu tạnh mưa và xuất hiện cầu vồng, sự kiện do 8Wonder tổ chức dự kiến sẽ đón thêm khoảng hơn 40.000 khán giả cho đêm diễn cuối. Nhiều bạn ngay lập tức chụp ảnh với cổng chào, logo tên chuyến lưu diễn thế giới này - [Übermensch]. Hầu hết các bạn đều đội khăn bandana, món đồ trở thành xu hướng khi G-DRAGON sử dụng.
G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank, do 8Wonder là đơn vị tổ chức, diễn ra trong hai ngày 8-9/11. Trước đó, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên được "quét sạch" trong chưa đầy 30 phút mở bán. Ngày 7/11, ban tổ chức mở bán vé bổ sung, theo đó, các hạng vé cao nhất cũng "cháy" trong vài phút.
Đêm thứ hai sẽ bắt đầu lúc 20h ngày 9/11. Hàng trăm nghìn người hâm mộ từ khắp Việt Nam và quốc tế đổ về tham dự hai đêm diễn, không chỉ biến Hà Nội thành một trong những điểm hẹn giải trí sôi động bậc nhất châu Á, mà còn góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến của các concert toàn cầu.
Nhật Lệ
Ảnh: Tùng Đinh