Fan đón rapper Kid Laroi đến Hà Nội

Đoàn xe đón Kid Laroi và êkíp.

The Kid Laroi tên thật Charlton Kenneth Jeffrey Howard, sinh năm 2003 tại Waterloo, Sydney, Australia. 13 tuổi, anh và DJ Ladykiller lập bộ đôi Dream Team, biểu diễn tại các sân khấu địa phương. Sau khi nhóm tan rã, anh ký hợp đồng với ART Management. Năm 2018, anh ra mắt EP đầu tay 14 With a Dream và vào chung kết Triple J Unearthed - bệ phóng cho các tài năng trẻ tại Australia.

Nghệ sĩ được yêu mến toàn cầu nhờ nhiều bản hit, trong đó có Stay kết hợp cùng Justin Bieber, đứng nhất Billboard Hot 100 trong 6 tuần liên tiếp và vào Top 10 tổng cộng 17 tuần. Ca khúc Without You (remix với Miley Cyrus) cũng gây sốt, thu về lượt view khủng. EP Fck Love 3 (Over You) của anh từng thống trị Billboard 200.

8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder diễn ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, Hà Nội). Ngoài The Kid Laroi, hòa nhạc quy tụ dàn sao quốc tế lẫn trong nước như DJ Snake, J Balvin, DPR IAN, Soobin, Hòa Minzy, t linh và Trọng Hiếu. Ban tổ chức nêu cao thông điệp Where Local Beats Become Global Wonders (Nơi nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu), tạo điều kiện để nghệ sĩ Việt thể hiện bản sắc và khả năng sáng tạo trên cùng một sân khấu với sao ngoại.