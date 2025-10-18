Fan đổ xô đi xem tranh giống MV của Taylor Swift

ĐứcHàng trăm fan đến bảo tàng để ngắm bức "Ophelia" giống một cảnh quay trong MV "The Fate of Ophelia" của Taylor Swift.

Theo Guardian, bảo tàng Hessische Landesmuseum ở thành phố Wiesbaden hiện là điểm thu hút fan Taylor Swift (Swifties) sau khi The Fate of Ophelia lên sóng ngày 5/10. Họ đến vì phát hiện Taylor Swift trong MV có trang phục, dáng nằm giống tranh vẽ nàng Ophelia - người tình của hoàng tử Hamlet trong vở kịch cùng tên của đại văn hào William Shakespeare - đang được trưng bày tại đây.

Trò chuyện với trang tin ngày 16/10, đại diện bảo tàng - Susanne Hirschmann - ước tính có khoảng 500 du khách đến cuối tuần qua chỉ để xem tranh, vượt xa lượng người quan tâm thông thường. Phần lớn là phụ nữ, bé gái thích tạo dáng chụp ảnh trước tác phẩm. "Có nhiều thanh thiếu niên tới hơn trước đây", bà Hirschmann nói.

Bức sơn dầu "Ophelia" được cho là nguồn cảm hứng để Taylor Swift thực hiện một cảnh trong MV "The Fate of Ophelia". Ảnh: AP

Bức tranh do danh họa Đức Friedrich Heyser (1857-1921) sáng tác theo phong cách Art Nouveau (Tân nghệ thuật) vào khoảng năm 1900. Theo vở kịch, Ophelia là quý tộc trẻ người Đan Mạch có một cuộc đời bi thương. Cô hóa điên sau khi người yêu giết cha cô, chết đuối do rơi xuống suối.

Ngoài MV, Taylor Swift nhắc Ophelia trong lời bài hát nhưng cho nhân vật cái kết tươi sáng hơn. Trong bài, nghệ sĩ ví bản thân như "con gái lớn của một nhà quý tộc, sống trong trí tưởng tượng", từng mất trí vì tình yêu nhưng nay gặp người thực lòng yêu mình. Không phải lần đầu tiên ca sĩ lấy cảm hứng sáng tác từ Shakespears. Năm 2008, cô ra mắt bản hit Love Story dựa trên Chuyện tình Romeo và Juliet - một trong những vở kịch kinh điển của tác gia người Anh.

MV "The Fate of Ophelia" của Taylor Swift MV "The Fate of Ophelia" hiện đạt hơn 60 triệu lượt xem. Video: YouTube/ Taylor Swift

Theo bà Susanne Hirschman, ban đầu ban quản lý lo lắng việc người hâm mộ xuất hiện ồ ạt có thể ảnh hưởng khách tham quan khác, nhưng fan có "một cách tiếp cận tranh đầy tôn trọng". Bà nhận định: "Thật tuyệt vời khi mọi người đột nhiên bàn về nghệ thuật nhờ một ngôi sao toàn cầu như Taylor Swift".

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn DPA hôm 15/10, giám đốc của Hessische Landesmuseum - Andreas Henning - nói: "Chúng tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi Taylor Swift lấy tranh của bảo tàng làm nguồn cảm hứng cho video. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để những người chưa biết chúng tôi đến tham quan".

Dù có nhiều điểm giống nhau, người của bảo tàng không chắc bức họa có phải hình mẫu cho ca khúc của Taylor Swift. Ông Henning cho biết đã cố gắng liên hệ nghệ sĩ để làm rõ nhưng chưa nhận được phản hồi. Vài nhân viên suy đoán ca sĩ từng bí mật tới đây ngắm tranh, cho rằng cô có thể đã đến khi tổ chức concert The Eras Tour ở Đức tháng 7 năm ngoái.

Fan đến bảo tàng Đức xem tranh Ophelia Một du khách người Canada đang sống tại Hamburg, ngồi xe sáu tiếng đồng hồ để đến Hessische Landesmuseum. Video: TikTok/ hannahteslin

Cũng theo Guardian, bảo tàng dự kiến mở sự kiện giới thiệu bức Ophelia ngày 2/11, dịp tác phẩm đang gây chú ý. Họ tổ chức chuyến tham quan có hướng dẫn viên giải thích lịch sử tranh, nhân vật của Shakespeare và hình tượng trong bài hát của Taylor Swift.

Hiện ca khúc The Fate of Ophelia đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế, thu hút hơn 200 triệu lượt nghe từ Spotify. Vũ đạo của cô trong MV trở thành xu hướng trên TikTok, được nhiều người cover. Bài hát thuộc album The Life of a Showgirl, phát hành ngày 3/10. Sau một tuần lên sóng, công ty dữ liệu Luminate công bố doanh số đĩa nhạc của Taylor Swift đạt hơn bốn triệu bản (đĩa vật lý và kỹ thuật số) tại Mỹ, phá kỷ lục gần 3,4 triệu do Adele xác lập với album 25 cách đây 10 năm.

Taylor Swift sinh năm 1989, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Năm 2023, cô được TIME chọn là "Nhân vật của năm". Tháng 11/2024, cô xếp thứ hai trong top 25 Ngôi sao pop vĩ đại nhất thế kỷ 21 của tạp chí Billboard. Hôm 30/9, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ cho biết cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất bán hơn 100 triệu album. Hiện khối tài sản của Swift là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Phương Thảo (theo Guardian, Independent)