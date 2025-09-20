Fan Đài Loan: 'LCP đang vực dậy nền Esports khu vực'

Đà NẵngVivian Huang, fan nữ theo chân CFO và PSG dự LCP, cho rằng giải đấu tạo động lực cho sự hồi sinh của các nền Esports giàu truyền thống như Đài Loan.

Có mặt tại Đà Nẵng từ hôm 16/9, Vivian là người hâm mộ nhiệt thành của CFO. Cô cho biết cộng đồng fan Đài Loan rất mong chờ LCP Final và không ít người đã đặt vé sang Việt Nam để cổ vũ cho các tuyển thủ.

Vivian Huang tại sân khấu họp báo LCP 2025, sáng 19/9 tại Đà Nẵng. Ảnh: Quỳnh Trần

Lý giải cho sức hút này, Vivian cho rằng việc Riot Games hợp nhất các giải đấu quốc nội thành sân chơi chung cấp khu vực là một bước đi đúng đắn. "Việc hợp nhất là điều tốt. Điều quan trọng là các tuyển thủ có được môi trường thi đấu tốt nhất, và LCP thực sự là một giải đấu chuyên nghiệp với sự quan tâm lớn," Vivian phân tích.

LCP được khai sinh năm nay, hợp nhất các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Loan) và LJL (Nhật Bản). Giải quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia. Vòng chung kết gồm hai trận, thi đấu ở Cung thể thao Tiên Sơn chiều 20-21/9 với ba đội CFO, PSG Talon (Đài Loan) và TSW (Việt Nam).

Dù chung kết LCP tổ chức ở Việt Nam đồng nghĩa người hâm mộ Đài Loan phải đi xa hơn để xem các đội họ ủng hộ, Vivian cho rằng đây không phải vấn đề lớn. "Khoảng cách từ Đài Loan sang Việt Nam không xa và chi phí cũng rẻ. Trước đây, chúng tôi từng theo dõi một số tuyển thủ Đài Loan thi đấu ở Việt Nam nên cũng muốn sang đây".

Tác động của mô hình giải đấu mới này, theo Vivian, có thể thấy rõ nhất qua sự hồi sinh của nền Liên Minh Huyền Thoại tại quê nhà cô. "Sau thế hệ vàng của những Maple hay Karsa, chúng tôi đã từng rất lo lắng về một khoảng trống tài năng và nghĩ rằng LMHT sẽ đi xuống. Nhưng rồi may mắn thay, những tuyển thủ trẻ như HongQ đã xuất hiện", cô chia sẻ.

Sự trỗi dậy của thế hệ kế cận này không chỉ là tín hiệu đáng mừng về mặt nhân sự mà còn thắp lại ngọn lửa đam mê trong cộng đồng. Vivian cho biết lượng người hâm mộ, đặc biệt là các bạn nữ trẻ, đang ngày càng lớn mạnh, tạo ra một làn sóng văn hóa hâm mộ mới.

Không chỉ dành sự quan tâm cho các tuyển thủ, Vivian cũng đánh giá cao vai trò của những người lãnh đạo trong việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho eSports. Khi được hỏi về các đội tuyển Việt Nam, cô bất ngờ nhắc đến CEO của GAM Esports.

"Tôi cũng là một fan của GAM, và đặc biệt ấn tượng với anh TK (TK Nguyen)," cô nói. "Anh ấy có một sức hút riêng, có thể khuấy động không khí ở mọi nơi xuất hiện. Tôi nghĩ Esports cần những người lãnh đạo như thế để có thể thu hút thêm khán giả và nâng tầm hình ảnh của môn thể thao này".

Sự chuyên nghiệp, từ giải đấu cho đến các đội tuyển, theo Vivian, là chìa khóa để dần thay đổi định kiến của xã hội. "Ở Đài Loan, cũng như nhiều nơi khác, mọi người thường chỉ trích những người trẻ yêu thể thao điện tử. Tôi hy vọng hình ảnh mà các tuyển thủ và các giải đấu chuyên nghiệp tạo ra sẽ thay đổi điều này," cô bày tỏ.

Quang Huy