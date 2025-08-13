Fan cổ vũ Minh Beta hát 'Việt Nam ơi' ở concert quốc gia

Hàng chục nghìn khán giả hòa giọng với Minh Beta - "cha đẻ" ca khúc "Việt Nam ơi" - ở đêm nhạc ''Tổ quốc trong tim'', tối 10/8.

Concert quốc gia Tổ quốc trong tim diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, thu hút lượng khán giả kỷ lục - 50.000 người. Họ diện áo cờ đỏ sao vàng, vẫy quốc kỳ, hòa chung không khí hào hùng cùng những ca khúc bất hủ thuộc dòng nhạc cách mạng, quê hương.

Sân khấu chữ "V" ở tiết mục mở màn. Ảnh: Beta Group

Trên sân khấu biểu tượng chữ "V", doanh nhân Minh Beta - Chủ tịch Beta Group - mở màn với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ thể hiện hit Việt Nam ơi do chính anh sáng tác. Không gian như "bùng nổ" khi giai điệu quen thuộc vang lên, khán giả hòa giọng với anh ở những đoạn điệp khúc.

Minh Beta xúc động khi "biển người" đỏ rực cùng hát vang giai điệu: " Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa/ Về nơi nhà cao xe giăng phố/ Hòa một niềm tin reo ca eh oh eh oh/ Từ nơi đảo xa mênh mông sóng/ Về nơi đồi cao bay mây trắng/ Một vòng tay nối trọn Việt Nam" hay "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi/ Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi".

Minh Beta trình diễn ca khúc "Việt Nam ơi". Ảnh: Beta Group

Trên trang cá nhân sau đó, anh đăng khoảnh khắc đặc biệt ở hòa nhạc kèm thông điệp: "Cảm giác 50.000 khán giả trong áo 'cờ đỏ sao vàng' hòa ca cùng tôi rất tuyệt vời. Đời tôi cặm cụi làm doanh nhân, kinh doanh, cũng may mắn có những dịp được đứng trên sân khấu trong vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, thật không hạnh phúc nào bằng. Cám ơn Việt Nam, thiệt đã quá Tổ quốc ơi".

Dưới bài viết, hàng nghìn khán giả đánh giá cao màn thể hiện của doanh nhân, mong anh sáng tác thêm nhiều ca khúc hay. "Nhắc đến những bài hát cổ vũ tinh thần và khơi gợi tình đoàn kết, Việt Nam ơi là một trong những tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm", một fan viết.

Minh Beta sáng tác Việt Nam ơi năm 2011, được nhiều người yêu thích nhờ ca từ, giai điệu truyền cảm hứng. Đến 2018, khi tuyển U23 Việt Nam lập kỳ tích lọt vào chung kết U23 châu Á, ca khúc bùng nổ, vang lên ở nhiều sự kiện lớn, tụ điểm âm nhạc lẫn cà phê.

Năm 2020, doanh nhân viết lại lời dựa trên nhạc phẩm gốc, tạo phiên bản mới - Việt Nam ơi! Đánh bay Covid - nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, cổ vũ mọi người vượt khó khăn. Minh Beta từng nhận bằng khen "Vì sức khỏe nhân dân" từ Bộ Y tế và Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại của Chính phủ.

Ngoài vai trò doanh nhân, Minh Beta còn yêu nghệ thuật, sáng tác nhiều ca khúc. Ảnh: Beta Group

Chương trình Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân, UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đêm nhạc có tên khác là "Concert quốc gia" - cụm từ được gen Z dùng để chỉ các sự kiện dịp kỷ niệm lớn của đất nước.

Khoảng 20h, ban tổ chức mời toàn bộ khán đài đứng dậy cùng hát Tiến quân ca (nhạc sĩ Văn Cao). Khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả đặt tay lên ngực trái, hòa giọng cùng dàn hợp xướng khiến nhiều người xúc động.

Tiếp đó, ca sĩ Đăng Dương hát Đất nước trọn niềm vui (Hoàng Hà sáng tác). Tùng Dương, Tóc Tiên trình diễn Một vòng Việt Nam (Đông Thiên Đức), Khát vọng tuổi trẻ (Vũ Hoàng). Người xem liên tục cổ vũ, hát theo bản Lên đàng (Lưu Hữu Phước), Hò kéo pháo (Hoàng Vân), Năm anh em trên một chiếc xe tăng (Doãn Nho, thơ Hữu Thỉnh), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung), Xinh tươi Việt Nam (Nguyễn Hồng Thuận), và nhiều ca khúc khác.

Đông Vệ