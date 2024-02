Fan chuyển dạ khi xem concert của Pink

AustraliaMột sản phụ chuyển dạ, phải gọi cấp cứu khi đang xem concert của ca sĩ Pink ở Sydney, hôm 10/2.

Theo trang Hola, nghệ sĩ đã dừng biểu diễn bài Our Song khi nhận ra một fan của cô có dấu hiệu sắp sinh em bé, được những người khác giúp gọi bác sĩ. Ca sĩ ban đầu bất ngờ, lúng túng. Sau đó, cô kêu gọi khán giả tạo không gian thoáng để sản phụ dễ dàng hít thở. "Tôi cảm thấy chúng ta không nên nhìn. Mọi người hãy cho cô ấy sự riêng tư", ca sĩ nói.

Pink trong chuyến lưu diễn Summer Carnival. Ảnh: GrosbyGroup

Sau khi người này được đội ngũ y tế đưa ra khỏi đám đông tại sân vận động Allianz, cô đùa rằng không biết em bé có được đặt tên là Alecia hay không. Tên thật của Pink là Alecia Beth Moore.

Cô nói ngạc nhiên vì sản phụ chuyển dạ khi nghe bản ballad Our Song chứ không phải các ca khúc sôi động như Get the Party Started hoặc Never Gonna Not Dance Again. Sau đó, ca sĩ tiếp tục buổi biểu diễn.

Ca khúc 'Our Song' của Pink Ca khúc "Our Song" của Pink. Video: YouTube Pink

Pink đang thực hiện tour Summer Carnival, bắt đầu từ giữa năm ngoái đến cuối năm nay. Cô được chồng, tay đua xe Carey Hart và hai con, Willow và Jameson, đồng hành trong nhiều buổi diễn.

Pink, 45 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô có nhiều bản hit như Stupid Girls, So What, Try, Raise Your Glass, từng giành ba giải Grammy. Nữ nghệ sĩ được biết đến với phong cách trình diễn sôi động, có nhiều màn đu mình, nhào lộn trên không.

Thanh Thanh (theo Hola)