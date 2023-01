Fan biểu tình ủng hộ Celine Dion

MỹFan tập trung trước trụ sở Rolling Stone phản đối tạp chí loại Celine Dion khỏi danh sách "200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời".

Người hâm mộ Celine Dion biểu tình Người hâm mộ Celine Dion biểu tình ở New York. Video: TMZ

Theo Variety, ngày 6/1, một nhóm người hâm mộ nghệ sĩ Canada đã có mặt tại trụ sở của tạp chí ở New York cùng các biển hiệu phản đối. Một đại diện nhóm cho biết họ là các thành viên trong hội The Redheads - tập hợp những người yêu mến Celine Dion ở Montreal. Tất cả rủ nhau lái xe hơn sáu giờ đồng hồ để đến với hy vọng đòi lại công bằng cho thần tượng.

Người hâm mộ Celine Dion lái xe từ Canada đến New York, Mỹ để biểu tình phản đối tạp chí Rolling Stone. Ảnh: Variety

Fan dùng loa kéo phát ca khúc That’s the Way It Is và hô vang: "Công lý cho Celine Dion". Theo TMZ, Julie Snyder - một người dẫn truyền hình đến từ Canada tham gia đoàn biểu tình - cho biết mục đích của nhóm là yêu cầu tờ tạp chí đưa ra lời xin lỗi chính thức tới thần tượng của họ. "Chúng tôi mong Rolling Stone thừa nhận đã sai sót. Ai cũng có lúc mắc sai lầm", Snyder nói.

MV Celine Dion - "All By My Self" MV "All By My Self - Celine Dion. Video: Celine Dion Official

Tạp chí âm nhạc Mỹ công bố 200 gương mặt trong danh sách Greatest Singers of All Time, hôm 2/1. Danh sách gây tranh cãi khi một số tên tuổi nổi tiếng lại bị xếp ở top dưới hoặc vắng mặt. Việc Celine Dion không có trong Top 200 khiến đông đảo các nghệ sĩ lẫn khán giả bị sốc. Trên Twitter, diễn viên Yvette Nicole Brown - từng được đề cử Emmy - chỉ trích những người thực hiện danh sách. "Họ để Michael Jackson ở vị trí thứ 86 và hoàn toàn không có Celine Dion? Michael Jackson nên đứng trong top ba, và Celine Dion nên ít nhất trong top 10", cô viết.

Celine Dion hát "My Heart Will Go On" ở tour Taking Chances năm 2008 Celine Dion hát "My Heart Will Go On" ở tour Taking Chances năm 2008. Video: YouTube Celine Dion

TMZ nhận định nhiều ca sĩ nổi tiếng không góp mặt trong danh sách, nhưng việc Rolling Stone không đề cập đến Celine Dion là điều vô lý nhất. Diva người Canada được đánh giá là một trong những giọng ca thành công nhất lịch sử nhạc pop với năm giải Grammy, sáu giải AMA, bảy giải Billboard Award, 12 giải World Music Award... "Cô ấy lẽ ra phải xuất hiện đâu đó trong danh sách", TMZ viết.

Celine Dion sinh năm 1968, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, bên cạnh Whitney Houston và Mariah Carey. Cô đã phát hành một số album tiếng Anh và tiếng Pháp cùng những bản hit như The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?... Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.

Năm 2016, Billboard vinh danh Celine Dion là Nữ hoàng nhạc đương đại. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Celine góp mặt trong một số bộ phim, tham gia kinh doanh và hoạt động từ thiện tích cực cho nhiều tổ chức. Hồi đầu tháng 12, danh ca hoãn mọi tour diễn vì mắc hội chứng "người cứng"- tỉ lệ 1.000.000 người mới bị một người, khó có thể cứu chữa.

Celine Dion nói về hội chứng "người cứng" siêu hiếm cô mắc phải Celine Dion nói về hội chứng "người cứng" siêu hiếm cô mắc phải. Video: Instagram Celine Dion

Phương Mai (theo Variety, TMZ)