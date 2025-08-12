​Fami Canxi đồng hành cùng chương trình 'Đấu trường gia tốc'

Fami Canxi góp mặt trong sân chơi thực tế với mong muốn lan tỏa thông điệp sống cân bằng, chăm sóc hệ vận động và mang đến sự cứng cáp cho người trẻ.

"Đấu trường gia tốc", chương trình truyền hình thực tế được phát sóng trên HTV7, là phiên bản Việt hóa từ chương trình huyền thoại "Run for money" của Fuji TV (Nhật Bản), từng gây sốt khắp châu Á với các phiên bản tại Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc.

Tại Việt Nam, chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ như Ngô Kiến Huy, HURRYKNG, Cris Phan hay Rhyder... Mỗi thử thách tại đây không chỉ là màn tranh tài gay cấn của các nghệ sĩ mà còn là hành trình vượt qua chính mình. Sau mỗi tập, người chơi sẽ thấy bản thân trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn khi phải vượt qua loạt thử thách cam go như: chạy vượt chướng ngại vật, leo tường, đu dây, nhảy xa, giữ thăng bằng trên ván hẹp, hoặc đẩy vật nặng trong thời gian giới hạn.

Đại diện thương hiệu Fami Canxi cho biết tinh thần mạnh mẽ và ý chí chinh phục mà chương trình truyền tải là lý do doanh nghiệp lựa chọn đồng hành nhằm lan tỏa giá trị sống tích cực đến người trẻ. Nhãn hàng luôn đề cao sự cứng cáp từ thể chất đến tinh thần nên mong muốn tiếp thêm năng lượng lành mạnh, cân bằng cho người chơi và gửi gắm thông điệp tích cực về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là hệ vận động, trong hành trình trưởng thành.

"Fami Canxi mang đến nguồn dinh dưỡng cân bằng từ những hộp sữa đậu nành thơm ngon, bổ dưỡng được làm từ 100% đạm thực vật, bổ sung canxi có nguồn gốc từ tảo biển cùng vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp người dùng hấp thu tốt hơn và hỗ trợ hệ xương cứng cáp mỗi ngày", đại diện thương hiệu cho biết.

Từ hạt đậu nành chọn lọc, hiện Fami Canxi bổ sung canxi có nguồn gốc từ tảo biển, kết hợp kẽm, vitamin D3 và dưỡng chất thiết yếu. Sản phẩm trở thành "người bạn dinh dưỡng" cho thế hệ trẻ, giúp hấp thu tốt hơn và hỗ trợ xây dựng hệ xương chắc khỏe. Thể lực tốt là điểm tựa để thế hệ trẻ bứt phá, tự tin khám phá giới hạn bản thân và sống trọn vẹn từng hành trình.

Theo khuyến nghị từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người trưởng thành 24 - 50 tuổi cần tiêu thụ 800 - 1.000 mg canxi một ngày. Do đó, chỉ với hai hộp sữa Fami Canxi mỗi ngày, các bạn trẻ sẽ có thêm giải pháp dinh dưỡng phù hợp, tiện lợi để đáp ứng nhu cầu canxi cho bản thân và bổ sung năng lượng một cách chủ động.

Không chỉ được yêu thích bởi chất lượng, Fami Canxi còn thu hút người tiêu dùng bởi bộ sưu tập hương vị với nhiều lựa chọn đa dạng. Ngoài vị nguyên bản có đường thơm ngon, sản phẩm còn có vị ít đường cho người thích ít ngọt, cà phê năng động; phô mai dinh dưỡng và sô cô la đậm vị. Những hương vị này không chỉ đáp ứng sở thích của mỗi cá nhân mà còn đảm bảo sự độc đáo, mới lạ, phù hợp nhu cầu của những người trẻ mê trải nghiệm, khám phá

