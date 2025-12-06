Faker và T1 đến Việt Nam cuối tháng 12

Tượng đài Esports Faker cùng đội T1 sẽ hội ngộ người hâm mộ Việt Nam trong sự kiện "Esports Festival: Legends Unite" do VPBank tổ chức tại Hà Nội, ngày 20-21/12.

Sự kiện "VPBank presents Esports Festival: Legends Unite" sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Faker - tuyển thủ có ảnh hưởng nhất lịch sử bộ môn Liên minh huyền thoại, sẽ cùng các đồng đội Doran, Oner, Keria và Peyz góp mặt với vai trò khách mời giao lưu với cộng đồng người hâm mộ Esports Việt. Sự kiện cũng là lần đầu Peyz xuất hiện trước công chúng Việt Nam với tư cách thành viên T1.

Faker cùng các đồng đội T1 sẽ chính thức trở lại Việt Nam vào tháng 12 này. Ảnh: VPBank

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 20-21/12, mở màn bằng Esports Festival với các hoạt động cộng đồng như cosplay, diễu hành, giao lưu KOLs và khu trải nghiệm cho game thủ. T1 lần đầu mang bộ sưu tập Cup vô địch của đội đến Việt Nam trưng bày, tạo cơ hội tham quan và chụp hình cho người hâm mộ Việt.

Ngày 21/12 diễn ra chương trình "VPBank presents: T1 in Vietnam – The Promise Fulfilled". Đây là buổi giao lưu chính thức của đội tuyển Hàn Quốc với khán giả. Tại đây, người hâm mộ có thể đặt câu hỏi, tham gia trò chơi tương tác và giao lưu các tuyển thủ.

Sự kiện còn có showmatch theo thể thức BO3 (đấu biểu diễn ba trận thắng hai) giữa T1 và các tuyển thủ Việt Nam. Vé tham dự fan meeting và xem showmatch có giá trung bình khoảng 2 triệu đồng, mở bán trên nền tảng CTicket và thanh toán qua thẻ VPBank Mastercard.

Poster chính thức của chương trình. Ảnh: VPBank

Theo VPBank, sự kiện dự kiến thu hút hơn 40.000 lượt khán giả trực tiếp trong hai ngày, cùng hàng triệu lượt theo dõi trực tuyến. Chương trình nằm trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm dành cho khách hàng trẻ, sau hoạt động hợp tác đưa nghệ sĩ G-Dragon đến Việt Nam biểu diễn trong năm 2025.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank, cho biết: "VPBank presents Esports Festival: Legends Unite không đơn thuần là sự kiện thể thao điện tử, mà là lời khẳng định về cam kết của đơn vị trong việc đồng hành cộng đồng trẻ, nơi đam mê công nghệ và thể thao hòa quyện để tạo nên những giá trị mới".

"Việc các biểu tượng toàn cầu như T1 hay G-Dragon đến Việt Nam, theo lời mời của VPBank, góp phần khẳng định đất nước là điểm đến mới cho những sự kiện giải trí, thi đấu Esports tầm cỡ quốc tế. Đây cũng là bước tiếp nối cho hành trình kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa tài chính, công nghệ và các xu hướng văn hóa đương đại", đại diện ngân hàng khẳng định.

Faker và T1 đến Việt Nam Teaser hé lộ sự góp mặt của T1 tại "VPBank presents Esports Festival: Legends Unite". Video: VPBank

T1 là đội tuyển thành công nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại với 6 chức vô địch thế giới, trong đó có ba năm chiến thắng liên tiếp từ 2023-2025. Bên cạnh thành tích thi đấu, đội tuyển cũng mở rộng hoạt động thương mại với các hợp đồng tài trợ giá trị lớn, đẩy mạnh hiện diện toàn cầu thông qua các sự kiện và hoạt động cộng đồng.

Thông tin chi tiết về sự kiện sẽ tiếp tục được cập nhật trên website và fanpage của VPBank. Đây là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam, với tổng tài sản hợp nhất tính đến quý 3/2025 đạt 1,18 triệu tỷ đồng. Theo định vị trẻ trung và sáng tạo, ngân hàng liên tục mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm, đồng hành cùng khách hàng qua các sự kiện văn hóa, thể thao và công nghệ quốc tế, hướng đến mục tiêu kiến tạo thịnh vượng toàn diện về tài chính và tinh thần.

FPT Play đồng hành với VPBank trong vai trò phối hợp tổ chức sự kiện VPBank presents Esports Festival: Legends Unite, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người tham dự và cộng đồng Esports cả nước. Đơn vị là nền tảng truyền hình - giải trí tại Việt Nam với hệ sinh thái nội dung đa dạng gồm phim ảnh, truyền hình, thể thao và các giải đấu Esports.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là một trong 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới, có diện tích hơn 900.000 m2, là điểm đến của nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế quy mô hàng chục nghìn người.

Đan Minh