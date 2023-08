Faith hỗ trợ nước khoáng cho 4.000 VĐV chạy marathon tại Nghệ An

Thương hiệu nước khoáng thể thao Faith cung cấp hàng chục nghìn sản phẩm, hỗ trợ 4.000 VĐV chinh phục giải chạy Nông thôn Việt marathon - Nghệ An 2023, ngày 20/8.

Giải chạy Nông thôn Việt marathon - Nghệ An 2023 với chủ đề "Cùng Faith về miền Ví Giặm" tổ chức trong hai ngày 19 và 20/8. Hỗ trợ 4.000 VĐV chinh phục đường đua, Faith cung cấp hàng chục nghìn chai nước khoáng, nước chanh muối tại các trạm tiếp nước. Các sản phẩm hỗ trợ runner được lấy từ nguồn khoáng thiên nhiên. Theo nhà sản xuất, nước cung cấp nhiều khoáng chất tự nhiên như canxi, kali, magie, natri... là nguồn bổ sung khoáng, hạn chế mất nước và tăng sức bền khi vận động.

Runner sử dụng nước uống của Faith tại giải marathon sáng 20/8. Ảnh: Faith

Thông qua việc đồng hành cùng giải chạy, đơn vị cho biết muốn khơi dậy cảm hứng thể thao đối với thanh niên và người dân cả nước, đồng thời mang những trải nghiệm văn hóa đến hàng nghìn VĐV. Theo Faith, Nghệ An - chủ nhà của giải chạy, nổi tiếng với làn điệu dân ca ví giặm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể năm 2014. Đây là nguồn cảm hứng thơ ca cho nhiều văn nghệ sĩ và cũng là lý do đưa giải chạy đến Nghệ An.

"Thông qua giải, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên tác động tích cực trong việc xây dựng các giá trị xã hội hướng tới mục tiêu mang giải chạy chuyên nghiệp đến với các vùng đất mới, thúc đẩy du lịch, quảng bá vẻ đẹp của cảnh quan - văn hóa - con người địa phương", đại diện nhãn hàng chia sẻ.

Runner dùng nước khoáng Faith tại vạch đích. Ảnh: Faitj

Giải chạy do Faith tài trợ diễn ra với 4 cự ly 5, 10, 21 và 42km. Xuất phát từ đường Hồ Tùng Mậu trước quảng trường Hồ Chí Minh, người tham gia chạy qua các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Nguyễn Viết Xuân, đường ven sông Lam xuống thị xã Cửa Lò... Giải thu hút cả những VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào nổi tiếng của Việt Nam. Kết quả, cựu VĐV đội tuyển Nguyễn Văn Long vô địch 42km nam, trong khi Nguyễn Thị Hiền Trang thắng giải nữ.

Hoàng Nguyên Thanh, VĐV giành HCV SEA Games 31 có mặt tại giải. Ảnh: Faith

Ông Lê Quốc Việt - Giám đốc Cấp cao Ngành hàng Thức uống Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) cho biết các giải chạy hiện na không đơn thuần là hoạt động để cải thiện và rèn luyện sức khỏe, mà còn là cầu nối gắn kết những người có cùng sở thích, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tình yêu với thể thao.

"Giải chạy tạI Nghệ An với cảnh sắc độc đáo, là ngày hội của những người yêu chạy. Faith vinh dự khi góp phần tạo những trải nghiệm đáng nhớ cho các vận động viên trong hành trình chinh phục các thử thách", ông Việt nói.

Nước khoáng thể thao Faith là sản phẩm của Masan Consumer, được người dân khu vực đồng bằng sông Hồng biết đến với tên gọi "nước chanh muối vườn đào", sử dụng nguồn khoáng thiên nhiên từ khu vực Quang Hanh có hàm lượng khoáng hóa cao. Nước có hương vị mặn tự nhiên từ nguồn khoáng pha lẫn với hương chanh. Trong tháng 9, nhãn hàng này dự kiến mở rộng thị trường ra toàn quốc.

Hoài Phương