FAI gia hạn hợp đồng logistics 4 năm với DHL Express

IrelandDHL Express Ireland tiếp tục là đối tác logistics chính thức cho các đội tuyển thuộc Liên đoàn Bóng đá Ireland và chương trình bóng đá học đường toàn quốc đến 2030.

Theo thỏa thuận mới, DHL Express sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ vận chuyển cho đội tuyển nam, nữ quốc gia Ireland cùng toàn bộ các đội tuyển tham dự đấu trường quốc tế. DHL đã đồng hành với FAI trong vai trò đối tác logistics hợp đồng chủ chốt từ giữa những năm 1990.

Đại diện DHL Express Ireland và FAI trong ngày ký kết thỏa thuận. Ảnh: DHL Express

Nhà cung cấp logistics này cũng sẽ hỗ trợ sáng kiến Football in Schools của FAI trong khuôn khổ chương trình Me & My Ball, bảo đảm phân phối bóng miễn phí đến tất cả trường tiểu học trên toàn Ireland.

Ông Brian Murray, Giám đốc Thương mại và Dịch vụ giao hàng nhanh trong ngày của DHL Express Ireland, cho biết việc gia hạn đánh dấu cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc cung cấp năng lực logistics chuyên sâu cho FAI, đồng thời nhấn mạnh các giá trị về tinh thần đồng đội, độ tin cậy và hiệu suất - những yếu tố quan trọng cả trong và ngoài sân cỏ.

Trong khi đó, ông Sean Kavanagh, Giám đốc Thương mại FAI, đánh giá DHL đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm trang thiết bị và vật dụng thi đấu cho các đội tuyển quốc gia, bất kể địa điểm thi đấu trên toàn cầu, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tiếp tục hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

DHL Express Ireland là đơn vị thành viên của tập đoàn logistics toàn cầu DHL, chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế và giải pháp vận chuyển cho doanh nghiệp tại Ireland. Với mạng lưới phủ rộng toàn cầu, DHL Express nổi bật ở năng lực giao hàng xuyên biên giới và quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả.

Football Association of Ireland (FAI) là cơ quan quản lý bóng đá cao nhất tại Ireland, phụ trách điều hành các đội tuyển quốc gia nam, nữ và hệ thống giải đấu trong nước. Tổ chức này đồng thời triển khai nhiều chương trình phát triển bóng đá cộng đồng và học đường trên phạm vi toàn quốc.

Hải My (Theo Logistics Manager)