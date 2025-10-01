Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân chuyên kêu gọi từ thiện bị khám nhà

Điện BiênCông an khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân khi xác minh đơn tố giác về hành vi dùng tiền kêu gọi từ thiện không minh bạch.

Sáng 1/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên khám xét nơi ở của Tuân, 38 tuổi, tại bản Tân Lập, xã Quài Tở.

Một tuần trước, công an nhận được đơn tố giác của một công dân trên địa bàn về việc nhiều lần chuyển tiền từ thiện sau khi Tuân kêu gọi trên Facebook. Người tố giác cho rằng các khoản này không được công khai minh bạch, khiến hoài nghi về việc tiền có đến tay người cần giúp đỡ hay không.

Công an khám xét nhà Tuân trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Ảnh: Công an cung cấp

Vào cuộc xác minh, công an nhận định từ tháng 12/2016, Tuân xây dựng hệ thống kêu gọi từ thiện, gồm ba tài khoản Facebook là Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (149.000 người theo dõi) và Lãng tử Tây Bắc. Tuân sử dụng nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền.

Nhà chức trách nghi ngờ số tiền ủng hộ của một số trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi từ thiện là "không đến đúng, đủ" theo đề nghị của các nhà hảo tâm.

Tuân là giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn song đã xin nghỉ việc hồi tháng 9.

Phạm Dự