Facebooker Nguyễn Lân Thắng bị bắt

Hà NộiÔng Nguyễn Lân Thắng, 47 tuổi, bị bắt với cáo buộc có hành vi chống phá Nhà nước.

Ngày 5/7, bị can Thắng (trú ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tạm giam để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Lân Thắng. Ảnh: Công an cung cấp

Các quyết định tố tụng đã được VKSND Hà Nội phê chuẩn. Sai phạm bị cáo buộc chưa được công bố.

Tài khoản Facebook của bị can Thắng có hơn 150.000 người theo dõi, gần đây đăng tải nhiều bài viết liên quan các vấn đề. Chiều nay, tài khoản này vẫn đang mở.

Theo điều 117, người nào có một trong những hành vi sau nhằm chống Nhà nước sẽ bị phạt tù 5-12 năm: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân hoặc có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây chiến tranh tâm lý. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10-20 năm.

Người chuẩn bị phạm tội này sẽ bị phạt 1-5 năm tù.

Phạm Dự