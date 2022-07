Facebook lần đầu giảm doanh thu sau 10 năm

Doanh thu Facebook quý II giảm 1% so với năm ngoái, còn lợi nhuận giảm tới 36%, một phần do nhu cầu quảng cáo yếu đi.

Meta – công ty mẹ của Facebook hôm 27/7 công bố báo cáo tài chính quý II. Theo đó, doanh thu của hãng đạt 28,8 tỷ USD – giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra kể từ khi hãng IPO năm 2012.

Lợi nhuận ròng của Meta còn giảm mạnh hơn, với 36% so với năm ngoái, về 6,7 tỷ USD. Giá trung bình mỗi quảng cáo cũng thấp hơn 14% so với năm 2021. Đây là dấu hiệu nhu cầu quảng cáo trực tuyến yếu đi, do kinh tế đi xuống gần đây.

Số người dùng hoạt động hàng tháng trên ứng dụng Facebook cũng giảm so với quý trước, từ 2,936 tỷ về 2,934 tỷ người. CEO Meta Mark Zuckerberg cho biết việc này đã được dự báo, do "các vụ chặn Internet liên quan đến xung đột Nga – Ukraine". Anh khẳng định "số người dùng Facebook hàng ngày vẫn tiếp tục tăng trưởng".

Meta đang chịu nhiều sức ép, từ tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh từ các đối thủ mới (như TikTok) đến lạm phát và suy thoái. Trong báo cáo tài chính hôm qua, công ty cho biết "đang giảm tuyển dụng mới và các kế hoạch tăng trưởng năm nay để đối phó với môi trường ngày càng thách thức".

Tuy nhiên, việc doanh thu sụt giảm được dự báo còn kéo dài. Meta cho biết họ dự báo doanh thu quý III vào khoảng 26 – 28,5 tỷ USD. Với 28,5 tỷ USD, mức giảm so với năm ngoái là 1,76%.

Meta cho biết nguyên nhân là doanh thu giảm tại các mảng VR, Reality Labs và nhu cầu quảng cáo trực tuyến yếu. Các hãng công nghệ khác, từ Twitter đến Snap, đều đang chật vật khi ngân sách quảng cáo của khách hàng co lại. Meta trước đó vốn đã khó khăn khi Apple thay đổi thuật toán trên iOS, khiến quảng cáo của Facebook khó tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Sau khi công bố báo cáo tài chính, cổ phiếu Facebook đã giảm 5% trong phiên giao dịch ngoài giờ. "Mạng xã hội này sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong các tháng tới, chủ yếu là tăng trưởng doanh thu giảm vì khách hàng giảm chi cho quảng cáo, cũng như thiếu đột phá và ít ra mắt các tính năng mới thân thiện với người dùng", Jesse Cohen – nhà phân tích tại Investing.com nhận định.

Hà Thu (theo CNN)