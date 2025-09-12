F88 xây dựng gần 900 điểm giao dịch sau hơn một thập kỷ hoạt động

Khởi đầu trong lĩnh vực cầm đồ vốn nhiều định kiến, F88 chọn hướng đi khác biệt, xây dựng văn hóa riêng, phát triển mô hình "cầm đồ thế hệ mới" với gần 900 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Tại Việt Nam, cầm đồ thường được coi là dịch vụ nhạy cảm, thiếu kiểm soát và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Năm 2013, khi cửa hàng F88 đầu tiên mở cửa, không ít người hoài nghi, coi đây là mô hình "tín dụng đen có giấy phép", lợi dụng sự yếu thế của người lao động phổ thông, tiểu thương, công nhân, người dưới chuẩn ngân hàng để trục lợi.

"Chúng tôi phải đối mặt với những định kiến đó ngay từ những ngày đầu tiên. Nhưng thay vì né tránh, F88 chọn cách chứng minh bằng mô hình minh bạch, coi trọng khách hàng và tạo ra giá trị thật, hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ cầm đồ kiểu mới", đại diện F88 chia sẻ.

Phòng giao dịch đầu tiên của F88. Ảnh: F88

Để thay đổi định kiến, công ty tập trung vào việc minh bạch hóa hoạt động, đưa cửa hàng ra trục đường lớn và cho phép khách hàng giữ lại tài sản cầm cố. Đại diện F88 cho biết, công ty chú trọng xây dựng nền tảng văn hoá nội bộ dựa trên bốn giá trị cốt lõi: Tử tế - Chính trực - Đổi mới - Lanh lợi. Hệ giá trị này đã trở thành nguyên tắc định hình hoạt động doanh nghiệp, từ tuyển dụng, đào tạo nhân viên đến vận hành dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Doanh nghiệp thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng riêng, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và thân thiện, với tỷ lệ lớn là nữ giới, đồng thời áp dụng quy chuẩn phục vụ thống nhất tại các điểm giao dịch.

"Đối thủ có thể sao chép mô hình kinh doanh hoặc sản phẩm, nhưng không thể tái hiện văn hóa - yếu tố giúp doanh nghiệp trường tồn", ông Nguyễn Công Niêm, Phó tổng giám đốc F88 nhấn mạnh.

Chuyển đổi số, mở rộng hệ thống giao dịch

Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, doanh nghiệp chọn hướng đi dài hạn: hợp tác với ngân hàng như MBBank, CIMB để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính.

Song song, doanh nghiệp tập trung vào hiện đại hoá, đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn hệ thống. Công ty đã xây dựng trung tâm điều hành thông minh kết nối dữ liệu từ gần 900 cửa hàng; ứng dụng AI để tối ưu vận hành, giám sát hiệu suất hoạt động; chuẩn hóa quy trình tư vấn và nhắc nợ tự động, triển khai quy trình định danh sinh trắc học, quản lý dữ liệu qua hệ thống, xây dựng ứng dụng di động My F88...

Sau 12 năm, F88 đã xây dựng được hệ thống gần 900 cửa hàng trên toàn quốc. Ảnh: F88

Sau 8 tháng ra mắt, My F88 đã có 218.000 khách hàng đăng ký, hơn 280.000 hợp đồng điện tử và gần 777 tỷ đồng giải ngân qua ứng dụng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2026, 80% giao dịch sẽ được thực hiện qua kênh số.

Những nỗ lực đổi mới giúp công ty nâng chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT) lên 91%, chỉ số gắn bó (NPS) đạt 77% và 50% khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ.

Anh Nguyễn Hùng, công nhân một khu công nghiệp tại Bắc Ninh, cho biết ban đầu khá e ngại khi tìm đến dịch vụ cầm cố vì sợ bị ép giá, tính phí mập mờ, tuy nhiên, sau khi sử dụng dịch vụ của F88, cách nhìn của anh đã thay đổi.

"Điều tôi bất ngờ là khi đến F88 là mọi khoản phí đều ghi rõ, nhân viên giải thích kỹ về các khoản lãi, giá gốc... nên tôi thấy yên tâm", anh Hùng chia sẻ.

Nhân viên F88 tư vấn dịch vụ cho tiểu thương. Ảnh: F88

Theo Fiin Group, cuối năm 2023, Việt Nam có khoảng 23.000 cơ sở cầm đồ truyền thống, chủ yếu nhỏ lẻ, tự phát. Trong khi đó, nhóm "cầm đồ thế hệ mới" như F88 mới có khoảng 1.200 cơ sở, nhưng đang dần mở rộng nhờ tính minh bạch, quy trình chuẩn hóa và năng lực công nghệ.

Các chuyên gia nhận định, trong chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, ngân hàng vẫn là "cánh cổng" cho nhóm thu nhập ổn định, nhưng để người lao động phổ thông tiếp cận vốn an toàn, những mô hình như F88 đóng vai trò cầu nối cần thiết.

Sau hơn 10 năm, từ một cửa hàng đầu tiên, F88 đã mở rộng thành hệ thống gần 900 điểm giao dịch trên toàn quốc. Năm 2025, doanh nghiệp đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi cổ phiếu chính thức niêm yết trên sàn UPCoM, cột mốc khẳng định mô hình "cầm đồ thế hệ mới" có thể vận hành minh bạch, và phát triển bền vững.

"Những con số tích cực cho thấy dù định kiến chưa thể xóa bỏ trong ngày một ngày hai, nhưng cách làm minh bạch, chuyên nghiệp đã bước đầu chinh phục được khách hàng. Chúng tôi tin nếu làm đúng, mang lại giá trị thật, định kiến sẽ dần thay đổi", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Minh Ngọc