F88 phát hành 10 triệu trái phiếu ra công chúng

F88 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán 10 triệu trái phiếu ra công chúng, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán 100.000 đồng một trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 10% mỗi năm và trả lãi 3 tháng một lần. Đợt đầu tiên trị giá 300 tỷ đồng, mở bán từ ngày 10/1/2026. Đợt hai tiếp tục phân phối 300 tỷ đồng trong quý I-II/2026. Đợt cuối trị giá 400 tỷ đồng, dự kiến phát hành từ quý II đến quý IV/2026. Mỗi đợt có thời gian chào bán tối đa 90 ngày và khoảng cách giữa các đợt không vượt 12 tháng, tuân thủ quy định của cơ quan quản lý.

Đại diện F88 cho biết việc phát hành trái phiếu đại chúng nằm trong chiến lược dài hạn nhằm mở rộng kênh huy động vốn và nâng cao tính minh bạch. Nguồn vốn thu về sẽ được sử dụng để mở rộng mạng lưới, tăng quy mô hoạt động kinh doanh và củng cố năng lực tài chính trước nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

F88 lần đầu chào bán trái phiếu ra công chúng. Ảnh: F88

Đây là lần đầu tiên F88 phát hành trái phiếu ra công chúng sau thời gian dài huy động vốn qua kênh riêng lẻ. Để được cấp phép, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, cấu trúc nợ, phương án sử dụng vốn và hồ sơ pháp lý.

Kết thúc quý III, F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 603 tỷ đồng, gần hoàn thành mục tiêu cả năm. Dư nợ cho vay tăng 40% so với đầu năm, đạt 6.413 tỷ đồng, trong khi tổng giá trị giải ngân 9 tháng tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Đại diện doanh nghiệp cho biết nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của F88 đang tăng nhanh, tạo dư địa phát triển trong năm tới.

"Để đáp ứng nhu cầu thị trường, F88 cần đa dạng thêm các kênh huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính đủ mạnh để mở rộng mạng lưới, phát triển sản phẩm và phục vụ khách hàng tốt hơn. Điều này cũng giúp tối ưu chi phí vốn, từ đó có cơ sở giảm chi phí vay cho khách hàng", đại diện F88 nói.

Từ năm 2019 đến nay, F88 đã phát hành gần 5.300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và đã tất toán gần 4.500 tỷ đồng đáo hạn, duy trì tỷ lệ thanh toán 100%. Năm 2023, khi đối mặt với khủng hoảng, doanh nghiệp vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả lãi cho toàn bộ trái phiếu đang lưu hành.

Tháng 10 vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fiinratings đã nâng điểm xếp hạng tín nhiệm của F88 từ mức "BBB-" lên "BBB" với triển vọng xếp hạng "Ổn định" nhờ khả năng huy động vốn và cải thiện thanh khoản.

Theo báo cáo quý III/2025 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), lãi suất bình quân của trái phiếu doanh nghiệp hiện khoảng 7,18% mỗi năm với kỳ hạn trung bình 4,6 năm. Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm ngân hàng vẫn thấp, mức 10% một năm của F88 được các chuyên gia tài chính đánh giá là hấp dẫn, đặc biệt kỳ hạn 24 tháng phù hợp nhóm nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm dòng tiền ổn định trong trung hạn.

Việc đồng thời phát hành trái phiếu ra công chúng và duy trì kênh riêng lẻ được kỳ vọng giúp F88 tăng nguồn vốn trung - dài hạn, củng cố thanh khoản, nâng cao uy tín. Trong bối cảnh thị trường ưu tiên các sản phẩm đầu tư an toàn và minh bạch, giới phân tích nhận định các đợt phát hành của F88 có thể thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Minh Ngọc