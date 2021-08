F88 mua bảo hiểm hỗ trợ mùa dịch cho gần 3.000 nhân viên

Gần 3.000 cán bộ nhân viên của F88 được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 54 triệu đồng mỗi người, với thời hạn bảo hiểm một năm.

Với thông điệp "Nhẹ gánh chi phí - An tâm điều trị mùa dịch", F88 tặng gói bảo hiểm Vững Tâm An - một sản phẩm liên kết giữa F88 và Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho toàn bộ nhân viên. Gói bảo hiểm bao gồm cả quyền lợi trợ cấp nằm viện điều trị do dịch bệnh.

CEO của F88- ông Phùng Anh Tuấn khẳng định, sức khỏe, sự an toàn của nhân viên, khách hàng và cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu của tổ chức. Đây cũng là lý do F88 quyết định mua bảo hiểm Vững Tâm An cho 100% cán bộ nhân viên đang làm việc tại công ty.

"Bảo hiểm Vững Tâm An là nguồn hỗ trợ tài chính kịp thời để đảm bảo nguồn tài chính cho cá nhân và gia đình cán bộ nhân viên trước rủi ro tai nạn và dịch bệnh. Đây cũng là món quà tri ân dành của F88", ông cho biết.

Nhân viên F88 hướng dẫn khách hàng sát khuẩn khi tới giao dịch. Ảnh: F88

Sản phẩm được phát triển bởi Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện (PTI), phân phối bởi công ty tài chính F88. Một trong những điểm nổi bật của gói là quyền lợi liên quan đến các rủi ro trong mùa dịch. Cụ thể, cán bộ nhân viên sẽ được trợ cấp trong các trường hợp nằm viện điều trị sốc phản vệ, phản vệ, nằm viện điều trị hoặc tử vong do dịch bệnh. Hình thức bồi thường online, thuận tiện phù hợp với việc hạn chế tiếp xúc trong mùa dịch.

Ngoài ra, với gói bảo hiểm PTI - Vững Tâm An, người được bảo hiểm sẽ được hưởng bảo hiểm tai nạn, trợ cấp nằm viện do sốc phản vệ, phản vệ, nằm viện điều trị do bệnh tật (bao gồm do dịch bệnh). Trong đó, chi phí hỗ trợ cho mùa dịch lên tới 34 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ mùa dịch của PTI.

Nhân viên một chi nhánh giao dịch của F88 trước khi giãn cách xã hội. Ảnh: F88

Song song với việc mua bảo hiểm cho cán bộ nhân viên, F88 cam kết đồng hành cùng mọi thành viên của tổ chức. Tháng 7/2021, Quỹ Hạnh phúc F88 được thành lập với mong muốn giúp đỡ các cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, thêm yên tâm làm việc.

"Trong trận chiến COVID-19, F88 cũng đang dồn mọi nỗ lực, hỗ trợ tối đa cho các nhân sự không may bị F0, F1 đang cách ly để các bạn sớm bình phục và trở lại đồng hành cùng đội ngũ", đại diện F88 cho biết thêm.

Trước đó, thông qua quỹ Hạt gạo yêu thương, F88 đã trao tặng 2.150 suất quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị... cho bà con quanh khu vực phòng giao dịch của F88 ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Hải Phòng...

Đại diện F88 trao tặng nhu yếu phẩm cho đội ngũ bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: F88

Bên cạnh đó, để thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm của F88 chung tay cùng y bác sĩ tuyến đầu chiến thắng đại dịch, Quỹ Hạt gạo yêu thương cũng đã tiếp lửa cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Theo đó, công ty ủng hộ gần 700 thùng nước suối, sữa tươi cho y bác sĩ tại TP HCM như: công an thị xã Hóc Môn, công an phường 2 quận 10, công an phường An Thới quận 12, Bệnh viện Quân Y Miền Đông, Bệnh viện dã chiến Thu Dung...

"Cuộc chiến chống dịch còn nhiều khó khăn nhưng F88 tin rằng, với sự quan tâm và thấu hiểu của doanh nghiệp, người lao động sẽ an tâm và vững tin vượt qua đại dịch", đại diện F88 chia sẻ.

Tuệ Minh