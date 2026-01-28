F88 lãi gần 1.000 tỷ đồng

Năm 2025, F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 907 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập, gấp đôi năm trước và vượt 35% kế hoạch.

Thông tin trên vừa được Công ty cổ phần đầu tư F88 công bố. Riêng quý IV, doanh nghiệp này lãi trước thuế 304 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

Kết quả tích cực trên đến từ việc doanh nghiệp mở rộng mạnh hoạt động cho vay cầm cố, lĩnh vực hưởng lợi từ nhu cầu tài chính tiêu dùng phục hồi. Đến cuối năm, dư nợ cho vay khách hàng vượt 7.200 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với đầu năm. Riêng quý IV, giá trị giải ngân gần 5.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Quy mô cho vay tăng nhanh giúp doanh thu F88 cải thiện rõ rệt. Doanh thu quý IV đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ, trong đó hoạt động cho vay tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Các dịch vụ bổ trợ như bảo hiểm duy trì đà tăng, góp phần đa dạng nguồn thu.

Theo F88, động lực tăng trưởng trong quý cuối năm còn đến từ sự gia tăng khách hàng mới và tỷ lệ khách hàng quay lại. Cuối năm, gần 7/10 hợp đồng phát sinh từ nhóm khách hàng cũ, cho thấy mức độ ổn định của danh mục cho vay.

Cùng với kết quả kinh doanh, F88 mở rộng mạng lưới lên 950 phòng giao dịch và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác tài chính - công nghệ, qua đó mở rộng kênh tiếp cận khách hàng ngoài hệ thống truyền thống.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu F88 tăng mạnh trong nhiều phiên gần đây trước khi điều chỉnh trở lại quanh 241.000 đồng một cổ phiếu. Với việc niêm yết trên UPCoM, biên độ dao động của mã này lên tới 15% mỗi phiên.

Hiện F88 có 6 cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn điều lệ. Trong đó, Skydom Pte. Ltd - pháp nhân liên quan đến Mekong Capital, cổ đông lớn nhất, nắm khoảng 30,55% vốn.

Mekong Capital được xem là nhà đầu tư gắn bó lâu dài với F88, tham gia từ giai đoạn sớm và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình mở rộng hệ thống. Quỹ này lần đầu rót vốn vào F88 khoảng năm 2015, thời điểm chuỗi cầm đồ và dịch vụ tài chính này mới có quy mô vài chục cửa hàng. Giá trị khoản đầu tư ban đầu không được công bố, song theo một số nguồn trên thị trường, con số được cho là ở mức hàng chục triệu USD.

Đến đầu năm 2023, Mekong Capital tiếp tục đầu tư thêm khoảng 20 triệu USD vào F88 trong một vòng gọi vốn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tính gộp các vòng đầu tư, tổng số vốn Mekong Capital rót vào F88 được thị trường ước tính ở mức vài chục triệu USD.

Thi Hà