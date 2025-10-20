F88 lãi đột biến

Công ty cổ phần Đầu tư F88 báo lãi trước thuế quý III hơn 282 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Thông tin trên vừa được Công ty cổ phần Đầu tư F88 công bố. Theo đó, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận công ty này đạt 603 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so cùng kỳ. Đến 30/9, dư nợ cho vay của F88 đạt 6.413 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm. Quý III, công ty giải ngân 4.339 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ 2024, ghi nhận mức cao nhất ba năm gần đây.

Doanh thu quý III đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 49%. Trong đó, cho vay chiếm 86%, bảo hiểm 12,5%, đều tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập giảm còn 49%, từ 52,7% của năm ngoái.

Tỷ lệ thanh toán đúng hạn của khách hàng duy trì khoảng 85%, trong khi tỷ lệ xóa sổ thuần ở mức 2,4% mỗi tháng.

Số khách hàng vay mới quý III đạt gần 70.700, tăng 16%; hợp đồng mới hơn 246.700, tăng 82%. Tỷ lệ khách hàng quay lại tăng từ 58% lên 68%.

Một cửa hàng kinh doanh của F88 tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Ngày 8/8, khoảng 8,26 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư F88 (F88) đã giao dịch trên thị trường UPCoM. Hiện, giá cổ phiếu của công ty này giao dịch trong ngày 20/10 quanh mức trên 1 triệu đồng một cổ phiếu.

F88 là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân phát triển nhanh nhất tại Việt Nam, với hệ thống chi nhánh phủ rộng từ thành thị đến nông thôn. Từ năm 2017, Mekong Capital đã rót vốn vào F88 và trở thành đối tác chiến lược, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh của công ty này.

Thi Hà