F88 huy động thêm 30 triệu USD từ quỹ ngoại

F88 vừa huy động thêm 30 triệu USD (780 tỷ đồng) từ Lendable, tổ chức tài chính có trụ sở tại London, với kỳ hạn 3 năm.

Đây là khoản vay lớn nhất mà Lendable từng cấp cho một doanh nghiệp tài chính tại Việt Nam. Tính cả các lần giải ngân trước đó, tổng vốn Lendable hỗ trợ F88 đến nay gần 70 triệu USD.

Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (F88) cho biết, khoản vay mới sẽ được dùng để mở rộng quy mô kinh doanh, với mục tiêu tăng 30% doanh thu và số lượng khách hàng trong năm năm. Doanh nghiệp cũng kỳ vọng điều này sẽ giúp củng cố vị thế trước khi niêm yết UPCoM (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng vào ngày 6/5).

Quý I năm nay, F88 ghi nhận doanh thu 820 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng hơn 200%. Tổng giá trị giải ngân đạt 3.284 tỷ đồng, tăng 25%. Công ty dự báo quý II, dư nợ và giải ngân tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ, lợi nhuận tăng khoảng 20% so với quý I.

F88 đang vận hành 888 cửa hàng, đồng thời hợp tác với Ngân hàng Quân đội (MB) và một doanh nghiệp logistics sở hữu hơn 10.000 điểm giao dịch để mở rộng mạng lưới phân phối.

Đầu tháng 4, FiinRatings nâng triển vọng tín nhiệm của F88 từ "ổn định" lên "thuận lợi" nhờ khả năng huy động vốn và chất lượng tài sản được cải thiện. Ngoài Lendable, F88 còn hợp tác với các quỹ quốc tế khác như Lending Ark và GreenArc Capital, với tổng hạn mức vay vượt 170 triệu USD.

Thi Hà