F88 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho y bác sĩ và người dân

Cán bộ nhân viên F88 quyên góp nhu yếu phẩm như nước, sữa, gạo, dầu ăn, hạt nêm… giúp bà con khó khăn và y bác sĩ tuyến chống dịch.

Thay lời cảm ơn và tri ân các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, "Quỹ Hạt gạo yêu thương" do gần 3.000 cán bộ nhân viên F88 đã ủng hộ nhu yếu phẩm cho công tác phòng và chống dịch trên địa bàn tại TP HCM.

Theo đó, gần 700 thùng nước suối, sữa tươi được gửi tới các y bác sĩ tại công an thị xã Hóoc Môn, công an phường 2 quận 10, công an phường An Thới quận 12, Bệnh viện Quân Y Miền Đông, Bệnh viện dã chiến Thu Dung...

Bên cạnh đó, F88 cũng trao tặng 1,5 tấn gạo và 100 thùng nước suối cho người dân khó khăn tại khu vực phường 15, quận Tân Bình, TP HCM.

Đại diện F88 trao tặng các thùng sữa cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Tại Hà Nội, doanh nghiệp cũng giúp đỡ 100 hộ gia đình khó khăn tại khu vực phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm với phần quà nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn.

Trước đó, 2.150 suất quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, gia vị... cũng được cán bộ nhân viên F88 trao tận tay cho các bà con quanh khu vực phòng giao dịch của F88 ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Thanh Hoá...

Đại diện F88 cho biết, những món quà không nặng về vật chất nhưng có ý nghĩa tinh thần lớn, giúp các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch cũng như bà con có hoàn cảnh khó khăn thêm vững tin vượt qua đại dịch.

Đại diện F88 kỳ vọng những món quà nhỏ nhưng sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn với đội ngũ tuyến đầu chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cuộc sống của người dân càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều người bị mất hẳn thu nhập, một số khác bị cắt giảm lương. Trong khi đó, các chi phí sinh hoạt, ăn ở và phục vụ các nhu cầu thiết yếu khác vẫn phát sinh và cần phải chi trả, tiêu dùng.

Để giúp người dân vượt qua thời kỳ khó khăn, F88 hỗ trợ vay vốn nhanh cho người dân với gói hỗ trợ giảm 40% chi phí vay cho các khoản vay hiện tại. Song song đó, để vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng và vừa cung cấp được giải pháp tài chính kịp thời, F88 thực hiện triển khai gói dịch vụ "Vay tiền tại nhà".

Theo đó, khách hàng không cần tiếp xúc với nhân viên của F88. Việc thẩm định, định giá tài sản cầm cố, ký hợp đồng cầm cố được thực hiện thông qua Internet với việc ứng dụng các nền tảng, kỹ thuật công nghệ hiện đại. Doanh nghiệp sẽ giải ngân bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi ký kết hợp đồng điện tử, khách hàng sẽ gửi giấy tờ cá nhân cho F88 thông qua các đơn vị bưu chính chuyển phát hợp tác với F88 mà các đơn vị đó được phép hoạt động.

Các nhân viên tại một chi nhánh của F88.

Ngoài ra, ở một số địa phương không phải giãn cách xã hội, F88 vẫn hỗ trợ cho vay tiền tại các phòng giao dịch. Theo đó, các nhân viên phải tuân thủ thực hiện nghiêm quy tắc 5K, giữ khoảng cách và có mặt kính che khi giao tiếp với khách hàng.

Bên cạnh đó, phòng giao dịch của F88 luôn được trang bị các thiết bị phòng, chống Covid-19 như: khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Tất cả nhân viên F88 phải thực hiện khai báo y tế định kỳ và được kiểm soát, quản lý bởi bộ phận có chức năng của doanh nghiệp.

Tuệ Minh

Ảnh: F88