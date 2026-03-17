F88 dự kiến chuyển cổ phiếu sang sàn HoSE

F88 trình Đại hội cổ đông xem xét kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.365 tỷ đồng và phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ ròng hơn 7.500 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Doanh thu dự kiến đạt 5.462 tỷ đồng, tăng 42%, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 1.133 tỷ đồng, tăng 25%.

Đáng chú ý, trong ĐHCĐ lần này, HĐQT cũng có tờ trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua ba hình thức phát hành cổ phiếu. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng khoảng 110 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Đại hội cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết cơ cấu nguồn vốn sử dụng.

F88 là chuỗi cửa hàng tài chính bình dân, cung cấp nhiều dịch vụ như cho vay cầm cố tài sản, bảo hiểm cá nhân, đại lý ngân hàng... phục vụ người lao động phổ thông, người không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng. Ảnh: F88

Song song, F88 dự kiến chào bán ra công chúng tối đa hơn 22 triệu cổ phiếu thông qua đại lý phân phối, tương đương khoảng 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo tờ trình, giá chào bán được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, ở mức 22.240 đồng mỗi cổ phiếu. Đồng thời, mức giá này cũng không thấp hơn 70% giá trị bình quân của 5 phiên giao dịch gần nhất trước khi triển khai phương án. HĐQT được ủy quyền quyết định giá chào bán đảm bảo theo nguyên tắc.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Toàn bộ cổ phiếu phát hành (không bao gồm cổ phiếu chưa phân phối hết) sẽ được tự do chuyển nhượng.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm khoảng 4,4 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP, tương đương 1,82% số cổ phiếu lưu hành trước phát hành, nhằm gắn kết lợi ích của đội ngũ nhân sự với chiến lược phát triển dài hạn.

Nếu các phương án được thông qua và triển khai thành công, vốn điều lệ của F88 dự kiến tăng từ 1.101 tỷ đồng lên khoảng 2.466,77 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho công ty con - Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 - nhằm mở rộng hoạt động cho vay cầm cố, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của hệ thống. Trong thời gian chờ giải ngân, số tiền thu được có thể được gửi tại các tổ chức tín dụng để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

Doanh nghiệp hiện có hơn 950 cửa hàng, phủ sóng trên tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Ảnh: F88

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, Hội đồng quản trị F88 cũng trình ĐHCĐ xem xét thông qua phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ thị trường UPCoM sang HoSE. Theo tờ trình, Hội đồng quản trị sẽ được ủy quyền quyết định thời điểm hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM và lựa chọn thời điểm niêm yết trên HoSE phù hợp với điều kiện thị trường và quy định pháp luật.

Theo một số chuyên gia tài chính, việc chuyển sàn là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch và chuẩn mực quản trị của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước, nhóm nhà đầu tư thường tập trung giao dịch trên sàn HoSE.

F88 chính thức trở thành công ty đại chúng vào tháng 5/2025 và đăng ký giao dịch trên UPCoM từ tháng 8/2025. Nếu kế hoạch chuyển sàn được cổ đông thông qua, đây sẽ là bước tiến tiếp theo trong lộ trình phát triển của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Theo định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2030, F88 đặt mục tiêu phát triển thành nền tảng tài chính toàn diện phục vụ phân khúc khách hàng bình dân, nhóm khách hàng được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, việc củng cố cấu trúc vốn và đa dạng hóa kênh huy động vốn được xem là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường vốn.

Hội đồng quản trị cho biết chiến lược phát triển của F88 trong giai đoạn tới sẽ tập trung vào hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng tài sản và kỷ luật tài chính, thay vì mở rộng quy mô bằng mọi giá. Việc tăng vốn vì vậy không chỉ nhằm mở rộng quy mô hoạt động mà còn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị nguồn vốn và kiểm soát rủi ro.

Minh Ngọc