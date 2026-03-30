F88 đặt mục tiêu lãi kỷ lục hơn 1.100 tỷ đồng

F88 đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm nay khoảng 1.133 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với năm 2025 - mức cao nhất từ trước tới nay.

Kế hoạch trên vừa được cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư F88 (F88) ngày 30/3 tại Hà Nội. Doanh nghiệp dự kiến doanh thu đạt 5.462 tỷ đồng, tăng khoảng 42%. Mảng cốt lõi là cho vay cầm cố mục tiêu dư nợ ròng 7.502 tỷ đồng, tăng hơn 33%.

Đại diện doanh nghiệp cho biết không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá, đồng thời đánh giá dư địa thị trường còn lớn. Trên nền tảng kết quả tích cực của năm 2025, công ty kỳ vọng tạo bứt phá trong năm 2026.

Một số cổ đông bày tỏ lo ngại kế hoạch tăng trưởng cao được xây dựng từ cuối năm trước, có thể chưa phản ánh đầy đủ các biến động gần đây như địa chính trị, lãi suất hay giá dầu.

Trả lời vấn đề này, ban lãnh đạo F88 cho nói kế hoạch năm 2026 đã được xây dựng với nhiều kịch bản, gồm cả tích cực và tiêu cực. Doanh nghiệp đã rà soát lại khi xuất hiện các biến động đầu năm, đồng thời xây dựng phương án ứng phó cho từng tình huống.

Đại diện F88 cũng cho hay trong bối cảnh kinh tế biến động, nhu cầu vay vốn có xu hướng tăng. Khi các tổ chức tín dụng siết điều kiện hoặc tăng lãi suất, một bộ phận khách hàng vẫn tìm đến các kênh thay thế. Tuy vậy, điều này đi kèm rủi ro cao hơn, nên doanh nghiệp vẫn kiểm soát tín dụng chặt chẽ và xây dựng phương án phòng ngừa cho từng kịch bản.

Doanh nghiệp hiện chưa điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, do vẫn đánh giá các yếu tố vĩ mô từ nay đến cuối năm còn tích cực và trong tầm kiểm soát.

Song song với kế hoạch lợi nhuận, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới, dự kiến nâng số phòng giao dịch lên khoảng 1.000 điểm, từ mức 949 hiện tại. Năm 2025, doanh nghiệp đã mở thêm 81 điểm, với hơn 95% phòng giao dịch trên một năm tuổi đạt lãi hoặc hòa vốn...

Cổ đông cũng thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.365 tỷ đồng và phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Theo đó, F88 dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng khoảng 110 triệu cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.

Lãnh đạo F88 trả lời cổ đông tại cuộc họp chiều 30.3. Ảnh: Linh Đan

Công ty này đồng thời lên kế hoạch chào bán ra công chúng tối đa hơn 22 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào bán không thấp hơn 22.240 đồng một cổ phiếu và không thấp hơn 70% giá bình quân 5 phiên gần nhất. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

Ngoài ra, F88 dự kiến phát hành hơn 4,4 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng một cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động.

Nếu các phương án trên triển khai thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ hơn 1.101 tỷ đồng lên khoảng 2.467 tỷ đồng.

Năm 2025, F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 907 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng gấp đôi so với năm trước và vượt 35% kế hoạch.

Thi Hà