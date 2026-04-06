F88 chào bán 3 triệu trái phiếu ra công chúng

F88 thông báo chào bán trái phiếu đợt 2 với tổng giá trị 300 tỷ đồng, tương ứng 3 triệu trái phiếu, thời gian đăng ký mua và đặt cọc từ 3/4 đến 12h ngày 4/5.

Theo phương án mới công bố, trái phiếu có mã dự kiến F88126015, mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất cố định 10% mỗi năm, thanh toán định kỳ 3 tháng một lần. Mức đăng ký tối thiểu là 500 trái phiếu, tương đương 50 triệu đồng.

Đây là đợt chào bán thứ hai trong kế hoạch phát hành 10 triệu trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng ra công chúng năm 2026 của doanh nghiệp. Trước đó, 3 triệu trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng đã mở bán ngày 10/1. Đợt cuối trị giá 400 tỷ đồng, dự kiến sẽ phát hành trong giai đoạn quý II-IV/2026. Theo kế hoạch, mỗi đợt chào bán kéo dài tối đa 90 ngày, khoảng cách giữa các đợt không quá 12 tháng.

F88 dự kiến phát hành 10 triệu trái phiếu ra công chúng trong năm 2026. Ảnh: F88

Đợt chào bán diễn ra trong bối cảnh F88 ghi nhận nhiều kết quả kinh doanh tích cực năm 2025. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 7.294 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 52%, cao hơn mặt bằng chung ngành tài chính - ngân hàng (khoảng 19%). Quy mô khách hàng cũng tăng lên 1,4 triệu người, trong đó gần 278.000 khách hàng mới được ghi nhận trong năm ngoái.

Hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 702 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước và gần gấp đôi năm 2024. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vượt doanh thu cho thấy doanh nghiệp đang kiểm soát được chi phí và chất lượng tài sản cải thiện.

Tại Đại hội cổ đông năm 2026, F88 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2025. Doanh thu dự kiến đạt 5.462 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 42%.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp duy trì chính sách đòn bẩy thận trọng, giữ các chỉ số thanh khoản kỳ hạn 30 và 90 ngày ở mức trên 100%, nhằm đảm bảo an toàn tài chính trước các biến động thị trường.

Trong quý IV/2025, FiinRatings đã nâng xếp hạng tín nhiệm của F88 từ "BBB-" lên "BBB" với triển vọng "Ổn định", ghi nhận sự cải thiện về năng lực huy động vốn và thanh khoản của doanh nghiệp.

Đại diện F88 cho biết, việc triển khai đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần này là một phần trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu trở thành tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính bình dân tại Việt Nam. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn nhằm phục vụ tăng trưởng bền vững.

Việc kết hợp giữa trái phiếu phát hành ra công chúng và các kênh huy động vốn khác được kỳ vọng sẽ giúp F88 tối ưu cấu trúc tài chính, củng cố nền tảng thanh khoản và mở rộng tệp nhà đầu tư, qua đó nâng cao vị thế trên thị trường vốn.

Minh Ngọc