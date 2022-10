F.Studio by FPT ưu đãi 'mua 1 tặng 1' nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

F.Studio by FPT triển khai loạt chương trình ưu đãi như mua 1 tặng 1, giảm đến 80% phụ kiện, miễn phí vệ sinh máy...

Theo đó, từ ngày 19/10 đến 20/10, F.Studio by FPT dành tặng khách hàng chương trình mua 1 tặng 1. Cụ thể, khách hàng mua iPhone 11 màu đỏ tặng củ sạc, mua iPhone 13 hồng tặng ốp lưng, mua Apple Watch tặng dây đeo tương thích, mua MacBook Air M1 màu gold tặng tai nghe 3.5.

Đặc biệt trong ngày 20/10, tất cả khách hàng nữ đến mua sắm tại hệ thống cửa hàng F.Studio by FPT trên toàn quốc sẽ nhận được phần quà bí mật.

Khách hàng nữ mở hộp iPhone

Bên cạnh đó, F.Studio by FPT tiếp tục khai trương 3 chi nhánh mới tại 15 Yersin (số cũ 226 Yersin), tổ 15, khhu phố 1, phường Phú Cường , TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương; 37 Lê Thánh Tông, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; thửa đất số 20, tờ bản đồ số 87, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tuần lễ khai trương diễn ra vào ngày 14/10 đến 21/10 tại chi nhánh tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Bình Dương. Riêng chi nhánh F.Studio by FPT tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang triển khai từ ngày 18/10 đến 24/10.

Tới cửa hàng trong tuần lễ khai trương, khách hàng không chỉ trải nghiệm không gian đạt chuẩn Apple toàn cầu với những sản sản phẩm mới mà còn nhận được nhiều ưu đãi như tặng tai nghe AirPods khi mua iPhone; sắm Macbook nhận chuột Magic Mouse; tặng bao da Smart Cover khi đặt iPad; dây đeo tương thích đi kèm Apple Watch.

Nhân viên của F.Studio by FPT giới thiệu dòng iPhone 14 mới ra mắt.

Ngoài ra, khách hàng mua sắm tại 3 chi nhánh F.Studio by FPT khai trương còn được giảm đến 80% phụ kiện đi kèm. Cụ thể, mua iPhone ưu đãi đến 80% giá ốp lưng; sắm Macbook giảm 40% chuột vi tính hoặc 50% Cable; mua iPad ưu đãi 80% ốp lưng, đặt Apple Watch giảm 80% dây đeo; bớt 30% phí bàn phím hoặc giảm 30% Apple Pencil... Đồng thời, 100 đơn hàng sớm nhất tại 3 chi nhánh mới khai trương còn nhận được quà tặng là ly kỷ niệm 10 năm F.Studio by FPT. Cũng dịp này, F.Studio by FPT dành tặng dịch vụ vệ sinh miễn phí các dòng máy và thay miếng dán màn hình.

Khách hàng tới tham quan mua sắm tại một cửa hàng thuộc hệ thống F.Studio by FPT

F.Studio by FPT trực thuộc FPT Retail, là chuỗi cửa hàng ủy quyền của Apple tại Việt Nam. Bên cạnh sản phẩm chính hãng, F.Studio by FPT sở hữu chính sách bán hàng và hậu mãi chất lượng. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp hỗ trợ giải quyết các vấn đề từ xa; nhân viên bán hàng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, am hiểu sản phẩm Apple, tư vấn chuẩn chỉnh dựa theo nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó là chương trình Loyalty ưu đãi đặc quyền dành riêng khách hàng thành viên; Workshop Hello F.Studio miễn phí tổ chức hàng tháng cung cấp thông tin hữu ích, thiết thực về sản phẩm cùng ứng dụng hệ sinh thái Apple, quà tặng sau mỗi buổi workshop.

Hệ thống cửa hàng F.Studio by FPT trải dài toàn quốc, khách hàng có thể đến trực tiếp để trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp chuẩn Apple hoặc truy cập website, hoặc liên hệ hotline 1800 6001 để được tư vấn nhanh và giao hàng tận nhà.

Tuấn Đăng