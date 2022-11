F.Studio by FPT ưu đãi đến 50% dịp 11/11

Chương trình khuyến mãi dành cho các tín đồ Apple diễn ra từ 11/11 đến 13/11.

Theo đó, tất cả cửa hàng thuộc hệ thống F.Studio by FPT đồng loạt giảm giá iPhone 11 còn 11 triệu đồng. Phụ kiện chính hãng cũng được giảm đến 50%, từ 249.000 đồng, bao gồm: cáp USB-C to Lightning Cable MM0A3FE/A, sạc 5W USB Power Adapter MGN13ZM/A, sạc dự phòng MagSafe Battery Pack MJWY3VN/A, tai nghe EarPods with 3.5 mm Headphone Plug MNHF2ZA/A, tai nghe AirPods Pro 2021 MLWK3ZP/A...

Nhiều sản phẩm Apple tại F.Studio by FPT có giá ưu đãi. Ảnh: FPT Shop

Đồng thời, từ 11/11 đến 18/11, F.Studio by FPT triển khai chương trình tuần lễ khai trương chào mừng cửa hàng thứ 26 đi vào hoạt động. Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng mua sắm tại chi nhánh mới 240 Cù Chính Lan (Đối diện chợ Phương Lâm), tổ 22, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình sẽ nhận nhiều ưu đãi.

Từ 11/11 - 13/11, iPhone 11 giá từ 11 triệu đồng tại F.Studio by FPT. Ảnh: FPT Shop

Cụ thể, hệ thống tặng tai nghe AirPods 2 khi mua iPhone 14 Plus 128GB; tặng bao da Apple Smart Cover khi đặt iPad 10.2 2021 Wi-Fi 64GB; dây đeo tương thích đi kèm Apple Watch SE 2 40mm GPS. Khách mua Macbook Pro 13 2020 M1 256GB nhận chuột Magic Mouse 2 2021; mua AirPods Pro 2021 nhận gói iCloud 50GB miễn phí 3 tháng.

Ngoài ra, F.Studio by FPT giảm giá đến 50%++ khi mua kèm sản phẩm. Cụ thể, iPhone ưu đãi đến 50%++ giá ốp lưng; mua MacBook giảm 40% chuột vi tính hoặc 50% Cable; đặt Apple Watch giảm 50%++ dây đeo; mua iPad ưu đãi 50%++ ốp lưng, bớt 30% phí bàn phím hoặc giảm 30% Apple Pencil... Bên cạnh đó là chính sách quà tặng như tặng ly kỷ niệm 10 năm F.Studio by FPT cho 100 đơn hàng sớm nhất; vệ sinh miễn phí cho các dòng máy và thay miếng dán màn hình.

F.Studio by FPT 240 Cù Chính Lan khai trương hôm 11/11 với nhiều ưu đãi. Ảnh: FPT Shop

F.Studio by FPT là chuỗi cửa hàng uỷ quyền chính hãng của Apple tại Việt Nam. Hệ thống cửa hàng trải dài trên phạm vi toàn quốc, đội ngũ nhân viên tư vấn trải qua quá trình chọn lọc và đào tạo bởi các chuyên gia về dịch vụ và Apple để chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp. Kỹ thuật viên hỗ trợ giải quyết các vấn đề từ xa, tiết kiệm tối ưu thời gian và công sức cho khách hàng.

Hàng tháng, hệ thống tổ chức chương trình Workshop Hello F.Studio với nhiều chủ đề nhằm cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của người dùng về các sản phẩm Apple, hệ điều hành iOS, MacOS cùng những thủ thuật hữu ích khi sử dụng sản phẩm. Chương trình tích điểm và ưu đãi dành riêng thành viên Loyalty mang đến trải nghiệm mua sắm tiết kiệm cùng nhiều dịch vụ chăm sóc cao cấp.

Đăng Tuấn