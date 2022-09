F.Studio by FPT tặng quà khách hàng thân thiết mừng sinh nhật 10 năm

F.Studio by FPT dành nhiều ưu đãi cho khách hàng thân thiết chọn sở hữu Apple chính hãng tại hệ thống từ nay đến ngày 30/9.

Chương trình ưu đãi hướng tới kỷ niệm 10 năm F.Studio by FPT. Theo đó, hệ thống sẽ tặng gói chăm sóc Apple miễn phí, tặng quà trị giá 1,4 triệu đồng, mở bán các sản phẩm Apple mới nhất với giá ưu đãi...

"Đối với F.Studio by FPT, tháng 9 này là một cột mốc rất đặc biệt khi hệ thống kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển. Một thập kỷ tuy không dài nhưng cũng vừa đủ để F.Studio by FPT trở thành điểm đến công nghệ quen thuộc của nhiều khách hàng, đặc biệt là các tín đồ Apple tại Việt Nam", đại diện F.Studio by FPT chia sẻ.

Khách hàng tới mua sắm tại F.Studio by FPT.

Cụ thể, F.Studio by FPT tặng máy tăm nước không dây Lock&Lock Cordless Oral Irrigator ENR156BLU trị giá 1,4 triệu đồng dành cho khách hàng thân thiết đặt mua các sản phẩm Apple chính hãng tại hệ thống F.Studio by FPT trên toàn quốc.

Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí dịch vụ giao hàng và thanh toán tại nhà, nhận quà vào sinh nhật, miễn phí dịch vụ chăm sóc Apple trong 1 năm và thêm các ưu đãi khác từ hệ thống đối tác của F.Studio by FPT.

Thêm vào đó, từ nay đến ngày 24/9, F.Studio by FPT còn tổ chức cuộc thi vẽ tranh trên iPad với chủ đề "10 Năm - Phác hoạ hành trình đến tương lai" với quà tặng là iPad Pro M1, iPad mini 6, bút Pencil.

Phía F.Studio cho biết, đây là chương trình đặc biệt thuộc chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 10 năm tuổi của F.Studio by FPT trong tháng 9.

Một khách hàng trải nghiệm sản phẩm Apple tại F.Studio by FPT.

"Những chương trình đặc biệt thay cho lời cảm ơn của F.Studio by FPT gửi đến tất cả khách hàng đã tin chọn hệ thống. Thời gian tới, FPT Retail nói chung, F.Studio by FPT nói riêng sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm Apple chính hãng giá tốt, cũng như nhiều dịch vụ tiện ích thông minh hơn để phục vụ người dùng tại Việt Nam", đại diện FPT Retail chia sẻ.

Ngoài những ưu đãi, F.Studio by FPT luôn muốn mang đến cho khách hàng nơi trải nghiệm và mua sắm Apple đẳng cấp cả về không gian, sản phẩm và dịch vụ. Tại đây, khách hàng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ trong không gian trưng bày đúng chuẩn Apple toàn cầu, được chọn mua các sản phẩm Apple chính hãng sớm nhất với chế độ bảo hành đúng chuẩn Apple và được tư vấn bởi những nhân viên có kiến thức chuyên sâu.

F.Studio by FPT còn thường xuyên tổ chức những buổi workshop, chương trình chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sản phẩm dù mua tại đâu. Việc tổ chức workshop định kỳ nhằm giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt và sử dụng hết các công năng của sản phẩm, cũng như hưởng trọn vẹn các dịch vụ đẳng cấp từ Apple.

F.Studio by FPT được bài trí đảm bảo theo tiêu chuẩn Apple toàn cầu.

Trên hành trình 10 năm, F.Studio by FPT đã trở thành sự lựa chọn của hơn 200.000 khách hàng thân thiết. Trong đó, hàng năm có hơn 1% là khách hàng hạng kim cương, tức mức chi tiêu lên đến 100 triệu đồng và 5% khách hàng hạng vàng có mức chi tiêu hơn 50 triệu đồng.

Để trở thành khách hàng thân thiết của F.Studio by FPT, người dùng chỉ cần mua hàng tại hệ thống, nhân viên sẽ hướng dẫn đăng ký tham gia chương trình. Với mỗi giao dịch mua sản phẩm, dịch vụ tại F.Studio by FPT, khách hàng sẽ được tích lũy điểm thưởng và hệ thống F.Studio by FPT sẽ cấp các loại thẻ (thẻ kim cương, thẻ vàng, thẻ bạc) tương ứng với số điểm tích lũy.

Bên cạnh đó, khách hàng thân thiết của F.Studio by FPT còn được hưởng mức chiết khấu đến 5% dành cho phụ kiện và 2% dành cho máy. Điểm tích lũy trên thẻ khách hàng thân thiết sẽ được quy đổi thành tiền dùng cho những lần mua hàng tiếp theo.

Tuệ Minh

Ảnh: F.Studio by FPT