F.Studio by FPT bảo dưỡng sản phẩm Apple miễn phí

Ngoài bảo dưỡng sản phẩm Apple miễn phí, F.Studio by FPT còn mang đến những combo tiết kiệm cho khách hàng khi mua sắm.

Từ tháng 12, F.Studio by FPT mở rộng chính sách dịch vụ với chương trình New Me New Thing bảo dưỡng máy miễn phí, áp dụng cho tất cả khách hàng và các sản phẩm Apple (iPhone, iPad, MacBook, AirPods). Đây là lời tri ân đến khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp suốt thời gian qua.

Khách hàng nhận gói dịch vụ bảo dưỡng máy miễn phí bằng cách bấm follow trang Zalo chính hãng của F.Studio by FPT và mang sản phẩm Apple đang sở hữu đến hệ thống cửa hàng gần nhất. Tại đây, nhân viên hỗ trợ vệ sinh làm sạch máy, cải thiện thời lượng pin cùng hiệu năng hoạt động của thiết bị, phát hiện sớm những lỗi hư hỏng có thể xảy ra...

Khách hàng tới trải nghiệm tại một cửa hàng F.Studio by FPT. Ảnh: F.Studio by FPT

Bên cạnh đó, từ 13/12 đến 31/12, F.Studio by FPT triển khai ưu đãi "sắm 1 được 1" dành riêng khách hàng tham gia chương trình New Me New Thing. Cụ thể, khách hàng mua một ốp lưng thuộc các dòng iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13; nhận ngay một miếng dán màn hình tương ứng.

Bảo dưỡng miễn phí sản phẩm Apple tại các cửa hàng F.Studio by FPT toàn quốc. Ảnh: F.Studio by FPT

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, lên đời các thiết bị công nghệ vào dịp cuối năm và Tết Quý Mão 2023, F.Studio by FPT trình làng 4 combo tiết kiệm lên đến 7,3 triệu đồng.

Combo 1 tiết kiệm 3 triệu đồng (sắm iPad 10.2 2021 Wi-Fi 64GB cùng bao da iPad 10.2 và Air 3 10.5 inch Apple Smart Cover giá chỉ 8,589 triệu đồng). Combo 2 giảm 3,9 triệu (mua iPad 10.2 2021 Wi-Fi 64GB và Apple Pencil 1 2022 cùng bao da iPad 10.2 và Air 3 10.5 inch Apple Smart Cover với giá 10,688 triệu đồng). Combo 3 là ưu đãi 5,5 triệu đồng (mua MacBook Air M2 2022 8GB 256GB và Magic Mouse 2 2021 giá 29,989 triệu đồng). Combo 4 giảm tới 7,3 triệu đồng (nhận ngay MacBook Air M2 2022 8GB 256GB và Magic Mouse 2 2021 cùng Apple Care MacBook Air M2 13 inch với giá 33,179 triệu đồng).

Chương trình mua combo ưu đãi đến 7,3 triệu đồng áp dụng đến hết tháng 12. Ảnh: F.Studio by FPT

F.Studio by FPT là chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chính hãng của Apple trực thuộc công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT. Đến với F.Studio by FPT, khách hàng không chỉ được đảm bảo về chất lượng hàng chuẩn chính hãng mà còn trải nghiệm dịch vụ theo quy định của Apple.

Khách hàng mua sắm trực tiếp tại hệ thống cửa hàng F.Studio by FPT hoặc gọi hotline 1800 6601 (phím 2), truy cập website để được tư vấn, mua hàng nhanh.

Đăng Tuấn