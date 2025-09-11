F-35 có thể đã phóng loạt tên lửa triệu USD để chặn 'UAV Nga'

Tiêm kích F-35 Hà Lan dường như đã khai hỏa tên lửa AIM-9X và AIM-120C-7 để đánh chặn UAV nghi của Nga bay vào không phận Ba Lan.

"Tiêm kích F-35 Hà Lan đã đánh chặn các máy bay không người lái (UAV) của Nga trên không phận Ba Lan. Phi đội F-35 của chúng tôi đóng góp đáng kể vào nỗ lực bảo vệ an ninh tập thể trong khuôn khổ NATO. Đây là điều chúng tôi sẵn sàng làm", Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans cho biết hôm 10/9.

Bộ Quốc phòng Hà Lan khẳng định đây không phải lần đầu tiêm kích F-35 nước này cất cánh tại Ba Lan để ứng phó "mối đe dọa với lãnh thổ NATO" trong các cuộc không kích của Nga nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên máy bay F-35 bắn hạ UAV nghi của Nga, sau khi chúng tiến vào vùng trời Ba Lan hôm 10/9.

Giới chức Hà Lan không cho biết phi đội F-35 dùng loại vũ khí nào và bắn hạ được bao nhiêu UAV.

United24, nền tảng gọi vốn của chính phủ Ukraine, cho biết tiêm kích F-35 Hà Lan đã phóng tên lửa đối không AIM-9X để hạ các UAV mồi bẫy Gerbera của Nga. Một quả AIM-9X có giá 400.000-500.000 USD, trong khi UAV Gerbera được làm từ vật liệu rẻ tiền và có giá ước tính 10.000 USD.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ tên lửa đối không tầm trung AIM-120C-7 tại khu vực được cho là lãnh thổ Ba Lan. Mỗi quả AIM-120C-7 có giá trên dưới hai triệu USD.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 415 UAV tự sát và phi cơ mồi bẫy, 42 tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và Kh-59/69, cùng một tên lửa đạn đạo Iskander-M trong đòn tập kích rạng sáng 10/9.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ, gây nhiễu 386 UAV và 27 tên lửa hành trình. 16 tên lửa và 21 UAV đánh trúng 17 địa điểm, trong khi ít nhất 8 UAV bay qua biên giới Ukraine và tiến vào không phận Ba Lan", cơ quan này cho hay.

Giới chức Ba Lan cho biết 19 UAV đã xâm nhập không phận nước này, phần lớn rơi ở tỉnh miền đông Lubelskie, song hai chiếc bay tới địa điểm cách biên giới hơn 300 km. Ít nhất ba UAV bị tiêm kích Ba Lan và đồng minh NATO bắn hạ.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết tiêm kích F-16 Ba Lan, một máy bay cảnh báo sớm của Italy, cùng một máy bay tiếp dầu của thành viên liên minh đã tham gia nỗ lực bắn hạ UAV xâm nhập Ba Lan. Lực lượng Đức kích hoạt hệ thống phòng không Patriot song không khai hỏa.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố tiến hành đợt tập kích hiệp đồng quy mô lớn với vũ khí chính xác cao và UAV tầm xa nhằm vào doanh nghiệp quốc phòng Ukraine ở tỉnh Ivano-Frankivsk, Khmelnitsky, Zhytomyr, cùng các thành phố Vinnytsia và Lviv.

"Nga không có ý định tấn công mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan. Tầm bay của các UAV, được cho là đã bay vào không phận Ba Lan, không vượt quá 700 km. Chúng tôi sẵn sàng tham vấn với Bộ Quốc phòng Ba Lan về vấn đề này", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Giới chuyên gia và quan chức quốc phòng phương Tây chỉ ra rằng NATO đang phụ thuộc vào vũ khí tối tân, trong đó có tiêm kích F-35 và tên lửa phòng không Patriot, để đối phó với UAV giá rẻ. Họ đánh giá đây không phải giải pháp bền vững trong xung đột cường độ cao và cần kết hợp những phương án rẻ tiền hơn.

