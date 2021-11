EZVIZ thắng lớn tại IoT Innovator 2021 với camera an ninh C6W

Sản phẩm C6W chiến thắng bởi thiết kế tinh tế kết hợp công nghệ an ninh hàng đầu mang đến khả năng bảo vệ cao cấp cho gia đình và doanh nghiệp.

C6W là một trong những camera an ninh được ưu chuộng nhất của thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực smart home EZVIZ. C6W mang đến giải pháp an ninh cho hàng nghìn gia đình trên toàn thế giới. Theo đại diện doanh nghiệp, sản phẩm được tạo ra với tham vọng thay đổi nhận thức ban đầu về "an ninh gia đình" bằng cách mang đến sự cân bằng giữa công nghệ tiên tiến và ngôn ngữ thiết kế thu hút. Việc bảo vệ ngôi nhà được nâng tầm với sự hỗ trợ của trí thông minh nhân tạo, chất lượng video 2K+ sắc nét, đàm thoại hai chiều với chất lượng âm thanh cao cấp và hơn thế.

Tính năng phong phú của camera quay quét C6W khiến sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn để bảo vệ không gian sống, giám sát vật nuôi và chăm sóc trẻ nhỏ. Ngoài thiết kế tương tự phụ kiện trang trí nội thất phù hợp với nhiều loại không gian khác nhau, sản phẩm này còn được trang bị những chức năng an ninh tốt như khả năng quay quét 360 độ, hình ảnh có độ phân giải 4MP giúp bao quát mọi ngóc ngách trong ngôi nhà.

Sản phẩm được trang bị màn trập riêng tư để đảm bảo việc ghi hình chỉ diễn ra khi cần thiết.

Với sự hỗ trợ của trí thông minh nhân tạo, camera an ninh C6W có thể phát hiện chuyển động cụ thể của người, sau đó tự động phóng to và theo dõi các hoạt động của đối tượng. Mọi chuyển động bất thường trong nhà sẽ được thông báo đến người dùng ngay lập tức, khiến họ yên tâm hơn về con cái và vật nuôi trong khi vẫn đang ở nơi làm việc. Người dùng thậm chí có thể giao tiếp với các thành viên trong gia đình theo thời gian thực thông qua ứng dụng EZVIZ. Ngoài ra, C6W cũng được trang bị màn trập riêng tư để đảm bảo việc ghi hình chỉ diễn ra khi cần thiết.

Khởi đầu với camera an ninh, EZVIZ nay đã tạo nên hệ sinh thái smart home bao gồm nhiều thiết bị thông minh khác như chuông cửa thông minh, khóa cửa thông minh, thiết bị cảm biến, bóng đèn thông minh, ổ cắm thông minh...

Giải thưởng IoT Innovator được tổ chức thường niên từ 2018. Đến nay, Giải thưởng đã vinh danh nhiều công ty, sản phẩm và dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực sáng tạo công nghệ IoT (internet of things – internet vạn vật) , thông qua việc đánh giá những đóng góp của họ trong việc nâng cao chất lượng cho các hoạt động từ xa, tự động hóa và khả năng hiển thị trong thời gian thực. Năm 2021, có 26 công ty vào danh sách đề cử, thuộc các ngành như nông nghiệp, giao thông vận tải, an ninh công cộng, thị giác máy và thiết bị y tế. EZVIZ C6W trở thành đại diện tiêu biểu trong mảng Tự động hóa nhà ở.

Thế Đan