Ezviz S10 và bước tiến công nghệ chinh phục AI Award 2025

Camera mới ứng dụng AI Ezviz S10 của thương hiệu an ninh và nhà thông minh Eziz S10, vừa giành Giải thưởng AI Award 2025 do VnExpress và FPT phối hợp tổ chức.

Giải thưởng AI Award là sự kiện thường niên uy tín vinh danh những sản phẩm và giải pháp ứng dụng AI nổi bật, tác động tích cực đến đời sống người dùng. "Việc Ezviz S10 được vinh danh đã cho thấy năng lực của doanh nghiệp trong việc tích hợp công nghệ AI vào thiết bị gia đình, đồng thời phản ánh niềm tin mà thị trường dành cho thương hiệu", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Đại diện Ezviz (bên phải) nhận giải AI Award 2025. Ảnh: Ban tổ chức

Ezviz S10 được giới thiệu như một chiếc camera gọi video toàn diện, mang đến độ phân giải 2K+ sắc nét cùng tầm nhìn toàn cảnh 360 độ và hồng ngoại đến 10 m, giúp đảm bảo an ninh cả ngày lẫn đêm. Sản phẩm ứng dụng AI để nhận diện hình dáng người và vật nuôi, phát hiện tiếng khóc của trẻ nhỏ, đồng thời hỗ trợ gọi video hai chiều với nút bấm nhanh tiện lợi.

Bên cạnh chức năng an ninh, S10 còn tích hợp màn hình cảm ứng 4 inch, album ảnh kỹ thuật số lưu giữ kỷ niệm, loa bluetooth cho trải nghiệm giải trí, tất cả gói gọn bên trong thiết kế hiện đại.

Ezviz S10 gây chú ý với thiết kế hiện đại, công nghệ AI tiên tiến tích hợp nhiều tính năng. Ảnh: EZVIZ

Với sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ bảo mật tiên tiến và tiện ích giải trí, sản phẩm không chỉ bảo vệ an ninh trong nhà mà còn mang lại trải nghiệm sống thông minh, gắn kết và tiện nghi hơn.

"Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào AI và công nghệ thông minh để mang đến những sản phẩm an toàn, thân thiện với người dùng, đồng thời hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam và trên toàn cầu", đại diện Ezviz nói thêm.

Song song, doanh nghiệp chú trọng trách nhiệm xã hội qua các hoạt động trồng cây, giảm rác thải nhựa và phát triển quy trình sản xuất bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và cộng đồng.

Ezviz đặt mục tiêu mang đến tầm quan quát an ninh và thông minh cho mọi gia đình. Thông qua các thiết bị smart home, thương hiệu cung cấp giải pháp bảo vệ trực quan và tạo niềm vui thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Thành lập từ năm 2013, thương hiệu đã từng bước đổi mới công nghệ, xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn diện và cung cấp dịch vụ đám mây đáng tin cậy. Hiện công ty có mặt tại hơn 130 quốc gia, đồng hành cùng hàng triệu người dùng trên hành trình xây dựng một cuộc sống tiện nghi, an toàn và thông minh hơn mỗi ngày.

(Nguồn: Ezviz)