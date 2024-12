Ezviz giới thiệu bộ đôi camera mới

Camera H80x và C60p là giải pháp an ninh ngoài trời và trong nhà tích hợp các tính năng mới giúp hiển thị ảnh tốt hơn cùng độ bao quát rộng.

H80x - giải pháp an ninh ngoài trời

Camera ngoài trời H80x thiết kế dành riêng cho các khu vực như sân vườn, cổng chính, sân sau. Vào ban đêm, hình ảnh ghi lại vẫn khá rõ nét nhờ khẩu độ F1.0 và ống kính kép 4K. Thêm vào đó, tính năng quan sát 360 độ mang đến tầm nhìn toàn cảnh, loại bỏ các góc khuất, giám sát chặt chẽ khu vực.

Một trong những điểm mạnh của H80x là công nghệ ColorFull giúp hiển thị hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Ảnh: Ezviz

Ngoài ra, H80x còn được trang bị hệ thống AI tiên tiến nhận diện người và phương tiện. Khi phát hiện hành động đáng ngờ, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo tới điện thoại của gia chủ. Nhờ đó, gia chủ có thể kiểm soát được tình hình trong mọi hoàn cảnh để có hướng xử lý phù hợp.

C60p giúp bao quát không gian trong nhà

Sản phẩm có thiết kế camera kép và góc quan sát rộng, có thể bao quát tới một số góc khuất trong nhà. C60p còn nổi bật với độ phân giải 2K cùng khẩu độ F1.6, giúp ghi lại chất lượng hình ảnh rõ ràng.

Camera có khả năng tự động theo dõi chuyển động, khóa đối tượng và phân biệt các đối tượng khác nhau. Điều này vừa giúp giảm thiểu các thông báo sai vừa đảm bảo camera không bỏ lỡ các hoạt động.

Tính năng tương tác thông qua đàm thoại hai chiều và nút tạo cuộc gọi cảm ứng cũng là điểm nhấn của dòng camera này. Nhà sản xuất cho biết, tính năng này hữu ích với những gia đình có trẻ em hoặc người lớn tuổi, có nhu cầu giao tiếp tức thì và được giúp đỡ kịp thời.

Được trang bị khả năng xoay ngang 340 độ kết hợp với góc dọc 96 độ, C60p cho tầm nhìn rõ từ trần nhà xuống sàn. Ảnh: Ezviz

Với bộ đôi camera an ninh H80x và C60p, thương hiệu Ezviz tiếp tục mang đến những công nghệ giám sát tiên tiến tạo dựng môi trường sống an toàn, hiện đại và tiện nghi cho mỗi gia đình Việt. Thay vì canh cánh nỗi lo an ninh, nay với những giải pháp từ thương hiệu người dùng có thể dành trọn sự quan tâm cho những khoảnh khắc sum họp bên gia đình, vui vẻ chuẩn bị đón năm mới hay đơn giản là thoải mái tận hưởng mỗi chuyến đi xa nhà.

Chiến lược của hãng là không ngừng cải tiến công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. Với việc ra mắt bộ đôi camera mới vào mùa lễ hội, thương hiệu muốn khách hàng thêm yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ lễ ở bất cứ đâu mà phải bận tâm về an ninh nơi ở.

"Chúng tôi mong muốn mỗi sản phẩm sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp bảo vệ và lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc sống. Qua đó, góp phần đưa công nghệ tới gần đời sống, trở thành trợ thủ trong hành trình vun đắp hạnh phúc và sự an toàn cho các gia đình", ông Nguyễn Đình Hoàng, Trưởng phòng kỹ thuật của Ezviz cho biết.

Anh Vũ