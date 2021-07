EZVIZ chiếm 52% thị phần trong thị trường camera an ninh tại Việt Nam

Trong tổng số 27 triệu USD dòng sản phẩm camera Wi-Fi nhập khẩu vào Việt Nam năm nay, có 95% đến từ ba thương hiệu quốc tế, trong đó EZVIZ chiếm hơn 52% thị phần.

Thông tin trên do công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư Nhật Bản B&Company công bố tính đến tháng 6.

EZVIZ – ông lớn "Glocal" thống trị phân khúc Camera Wifi.

Xu hướng sử dụng camera an ninh của người Việt

Theo B&Company, từ con số khoảng 2,6 triệu camera quan sát hoạt động năm 2019, thị trường Việt Nam ước tính tăng thêm 4 triệu camera an ninh trong năm 2021, tương đương ¼ quy mô thị trường điện thoại thông minh – ước tính ở mức 15 triệu sản phẩm trong cùng kỳ. Chỉ tính riêng phân khúc camera an ninh Wi-Fi, tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2020 là hơn 27 triệu USD.

Thị trường Smart Home Việt Nam không ngừng tăng trưởng từ năm 2017 củng cố cho tiềm năng của thị trường camera an ninh. (Nguồn: B&Company)

Cùng với xu hướng phát triển của công nghệ 5G và IoT (Internet of things), các sản phẩm camera Wi-Fi thế hệ mới đã được tích hợp nhiều công nghệ thông minh. Nhu cầu lắp đặt camera quan sát tại nhiều hộ gia đình của Việt Nam đã mở rộng ra ngoài các chức năng giám sát an ninh truyền thống để đáp ứng đa dạng nhu cầu đặc thù hàng ngày như chủ động quan sát và chăm sóc mái ấm từ xa, hoặc hỗ trợ giao tiếp không chạm... Bên cạnh đó, xu hướng tích hợp công nghệ an ninh thông minh như một phần của các giải pháp nhà thông minh đang góp phần củng cố thêm cho tiềm lực của thị trường camera quan sát.

Glocal là từ kết hợp giữa Global (toàn cầu) và Local (địa phương) nhằm chỉ những thương hiệu quốc tế có sự am hiểu về một thị trường cụ thể. Tại nước ta, các thương hiệu Glocal đang xuất hiện ngày một nhiều. Họ dựa vào các lợi thế về sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm cũng như khả năng thích ứng cao để dần dần đáp ứng tốt hơn các nhu cầu đặc thù người Việt.

Trong tổng số giá trị 27 triệu USD của dòng sản phẩm camera Wi-Fi nhập khẩu vào Việt Nam trong năm 2021, có tới 95% đến từ 3 thương hiệu quốc tế, trong đó các sản phẩm của thương hiệu EZVIZ đã chiếm hơn 52% tổng giá trị nhập khẩu toàn thị trường.

"Với hơn 40 chủng loại sản phẩm mức giá hợp lý, phục vụ cả nhu cầu lắp đặt trong nhà và ngoài trời, kết hợp công nghệ lưu trữ điện toán đám mây toàn cầu, EZVIZ đã chiếm thị phần lớn nhất của phân khúc camera Wi-Fi đang được cho là rất cạnh tranh trong thị trường camera giám sát an ninh hiện nay. Đặc biệt, EZVIZ trở thành thương hiệu đứng đầu ở phân khúc camera an ninh ngoài trời (Outdoor) và camera Wi-Fi quay quét tích hợp công nghệ mới", theo báo cáo thị trường vào tháng 6/2021 của B&Company.

Cụ thể, tổng lượng nhập khẩu các thiết bị camera Wi-Fi quay quét (PT) trong nhà của EZVIZ là hơn 464 ngàn chiếc, dành đến 60% thị phần trong nước. Tổng số lượng nhập khẩu các dòng camera wifi an ninh ngoài trời của EZVIZ cũng ấn tượng với thị phần gần 48%.

Giá trị camera an ninh Wi-Fi nhập khẩu theo thương hiệu và tổng lượng nhập khẩu theo dòng camera, 2020 (Nguồn: B&Company).

Nắm bắt được các nhu cầu đa dạng của người dùng như trên, nhiều thương hiệu camera Wi-Fi trên thị trường hiện nay đã được tích hợp thêm các công nghệ thông minh như nền tảng lưu trữ đám mây với mã hoá bảo mật nhiều lớp, hay công nghệ AI. Đa số dòng camera Wi-Fi đều có thể kết nối với các trợ lý thông minh ảo như Alexa của Amazon hay Google Assistant. Chỉ với một cái chạm tay, người dùng có thể quan sát ngôi nhà từ xa thông qua các thiết bị cầm tay thông minh hay thậm chí trò chuyện trực tuyến với thời gian thật cùng người thân thông qua công nghệ trò chuyện hai chiều được tích hợp trong nhiều dòng camera.



Đặc biệt các dòng sản phẩm của EZVIZ còn được thiết lập các giải pháp lữu trữ với máy chủ được đặt tại Việt Nam bên cạnh các nền tảng lưu trữ toàn cầu, đáp ứng các quy định về luật an ninh mạng tại nước ta. "Đây là động thái thường có ở những thương hiệu lớn với ưu tiên hàng đầu là quyền bảo mật thông tin của khách hàng, từ đó mang lại sự truy cập an toàn và ổn định cho người dùng", đại diện EZVIZ chia sẻ.

Thương hiệu này đồng thời đã áp dụng tính năng xác thực nhiều lớp, sử dụng nền tảng máy chủ từ Amazon, đồng thời yêu cầu mật khẩu duy nhất cho từng người dùng, nhằm đảm bảo an toàn bảo mật. Ngoài ra, nhằm giúp kiểm soát số người điều khiển camera, trên một số phần mềm quản lý camera hiện nay cũng hiển thị số lượng người đang theo dõi, cho phép người dùng phát hiện các dấu hiệu khả nghi, từ đó có các biện pháp xử trí kịp thời.

Tiềm năng phát triển của thị trường camera Wi-Fi an ninh

Theo B&Company, xu hướng giải pháp nhà thông minh (smart home) ngày một phát triển sẽ kéo theo sự tăng trưởng của thị trường camera Wi-Fi an ninh tại Việt Nam.

Dẫn chứng từ báo cáo Global Web Index cho thấy, Việt Nam, cùng với Singapore, là 2 quốc gia Đông Nam Á trong top 10 thị trường trên thế giới có tỷ lệ sở hữu các thiết bị nhà thông minh cao nhất. Đặc biệt, 46% người dùng các thiết bị nhà thông minh sở hữu các giải pháp về an toàn (như chuông cửa điều khiển từ xa hay camera an ninh), tỷ lệ sở hữu cao trong các nước được nghiên cứu ở phân khúc sản phẩm này.

"Ngoài ra, đầu năm 2021, Việt Nam cũng công bố kế hoạch đầu tư 87 triệu USD vào chất lượng hệ thống camera an ninh – một dấu hiệu cho thấy những bước tiến tích cực trong việc thực hiện chương trình "Thành phố thông minh" và hướng tới sự bùng nổ của các siêu đô thị, nơi các thiết bị an ninh cũng như thiết bị thông minh là xu hướng các gia đình trẻ", theo đại diện EZVIZ.

