Ezra C góp phần tăng đề kháng thời dịch

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ezra C cung cấp vitamin và khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh.

Sức khỏe là một món quà quý giá của cuộc sống. Làm cách nào để tăng cường đề kháng tự nhiên của cơ thể trở thành mối quan tâm hàng đầu hiện nay, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp.

Hệ miễn dịch là "lá chắn" của cơ thể trước sự ảnh hưởng của vi khuẩn và các tác nhân gây hại từ môi trường. Tuy nhiên, hệ thống "phòng thủ" này cũng có thể bị suy yếu nếu chúng ta không quan tâm chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Tập thể dục và ăn uống lành mạnh là 2 yếu tố quan trọng để duy trì sức đề kháng tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, bổ sung các khoáng chất, vitamin một cách đủ, đúng cũng sẽ giúp chúng ta được bảo vệ tốt hơn trước những làn sóng dịch bệnh phức tạp. Mặc dù tồn tại trong cơ thể với một lượng rất nhỏ nhưng chúng đóng vai trò quyết định đến việc duy trì sự sống, các hoạt động của cơ thể.

Vitamin C đóng vai trò quyết định trong việc duy trì sự sống và các hoạt động của cơ thể.

Các vitamin nhóm B bao gồm vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, mang nhiều công dụng gần như toàn diện cho cơ thể: là chất xúc tác, tham gia vào các quá trình đồng hóa, biến đổi thức ăn, cung cấp năng lượng cho cơ thể, điều hòa hoạt động hệ thần kinh, nâng cao hệ miễn dịch.

Trong đó, vitamin B1 (thiamine) được xem là một vitamin "thống soái" của hệ thần kinh, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hoá carbohydrate, tăng nuôi dưỡng thần kinh và tim mạch.

Vitamin B2 (riboflavin: sẽ tham gia vào quá trình tăng tạo hồng cầu, giữ cho làn da và niêm mạc ruột luôn khỏe mạnh.

Vitamin B3 (niacin hoặc acid nicotinic): có vai trò chủ yếu trong chuyển hóa đường với chất béo để sinh năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Vitamin B5: không chỉ giúp sản xuất kích thích tố cần thiết cho sự tăng trưởng mà còn bổ sung nước cho da, giúp da khỏe mạnh hơn và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Vitamin B6: tham gia vào quá trình chuyển hoá đạm, chất béo, hỗ trợ cho hoạt động của hệ miễn dịch, nuôi dưỡng hệ thần kinh khỏe mạnh.

Vitamin B7 (biotin): hay còn gọi là vitamin H góp phần quan trọng trong quá trình tiêu hóa protein và carbohydrate. Ngoài ra, Biotin còn cần thiết cho việc hình thành acid béo và glucose, làm tăng sản xuất kích thích tố trong cơ thể.

Vitamin B9 (acid folic): là một loại vitamin quan trọng trong quá trình sản xuất các tế bào máu đỏ, giúp tế bào thực hiện và duy trì DNA.

Vitamin B12: giúp sản xuất các tế bào máu và nuôi dưỡng các tế bào thần kinh luôn khỏe mạnh.

Khoáng chất góp phần tăng cường sức khỏe

Đối với sức khỏe, khoáng chất đóng một vai trò quan trọng không thua kém vitamin. Các khoáng chất có tác dụng tham gia vào cấu tạo tế bào, các hoạt động sống và quan trọng hơn hết là duy trì cân bằng nội môi, sự phát triển của cơ xương, cũng như hỗ trợ cho các chức năng của hệ thần kinh.

Cũng giống như vitamin, chất khoáng là chất mà cơ thể không tự sản xuất ra mà phải cung cấp chủ yếu qua đường ăn uống. Hiện có gần 60 loại khoáng chất khác nhau, mỗi loại lại có những chức năng riêng. Một số khoáng chất quan trọng sử dụng phổ biến:

Kẽm Zinc: giúp kích thích hoạt động của các enzyme, hỗ trợ hệ miễn dịch, bảo vệ vị giác, khứu giác.

Kali: cần thiết cho hệ thống thần kinh trung ương, tham gia vào quá trình cân bằng chất lỏng trong cơ thể.

Natri: có tác dụng cân bằng dịch ngoại bào, điều chỉnh huyết áp.

Magie: cần thiết cho chức năng của hệ tiêu hóa, đồng thời tham gia kiểm soát lượng đường trong máu, duy trì sự chắc khỏe của xương.

Phospho: rất quan trọng trong việc đảm bảo chức năng của tế bào sẽ hoạt động bình thường. Cùng với sự hỗ trợ của vitamin nhóm B, nó sẽ chuyển hóa thức ăn thành năng lượng để duy trì hoạt động của cơ thể.

Canxi :là loại khoáng chất có nhiều nhất trong cơ thể, có tác dụng giúp xương phát triển, hỗ trợ duy trì cơ bắp, kích thích lưu thông máu.

Mangan: có tác dụng cải thiện chức năng não, cân bằng hệ đường huyết trong cơ thể.

Crom: là nguyên tố vi lượng thiết yếu có tác dụng tăng cường chức năng của insulin và quá trình chuyển hóa carbohydrate, protein và chất béo.

Vitamin C - chìa khóa của hệ miễn dịch khỏe mạnh

Nhờ khả năng chống lại sự oxy hóa từ môi trường, Vitamin C tham gia vào các tế bào thực bào để tạo ra phản ứng oxy hóa và cuối cùng là tiêu diệt vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Vitamin C còn có tác dụng ngăn ngừa cảm lạnh và các loại bệnh do vi khuẩn khác.

Đối với người trưởng thành, nhu cầu vitamin C trong một ngày là từ 75mg – 90mg. Nhưng khi vào trong cơ thể, vitamin C có thể bị đào thải liên tục qua đường bài tiết. Chính vì thế, nếu chúng ta muốn một sức đề kháng đủ mạnh để phòng chống bệnh trong Covid-19 và đảm bảo năng lượng trong suốt thời gian sinh hoạt hàng ngày, việc cung cấp 1.000 mg Vitamin C cho cơ thể là cần thiết.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ezra C.

Ezra C là thực phẩm bảo vệ sức khỏe cung cấp các loại vitamin cần thiết cho cơ thể để hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch trước các loại vi khuẩn, vi-rút và yếu tố gây hại từ môi trường.

Đặc biệt, Ezra C với hàm lượng Vitamin C 1000mg + B complex (7 loại vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12). Sản phẩm có các khoáng chất khác như Zinc, Magie, Kali, Phospho, Natri, Canxi, Mangan, Crom giúp hỗ trợ tăng cường năng lượng, thể lực, tăng cường sức đề kháng và giúp đỡ phòng chống bệnh tật trong mùa dịch.

Ezra C là dòng sản phẩm được nghiên cứu hoàn chỉnh. Sản phẩm hỗ trợ giúp cơ thể hoạt động khỏe mạnh, tăng cường năng lượng và hơn hết là duy trì hệ thống miễn dịch ở mức độ cao cần thiết để phòng chống bệnh trong dịch.

(Nguồn: Công ty TNHH Thành Kim Sơn Phamatech)