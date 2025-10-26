Eze - 'cánh chim tự do' biến Arsenal trở nên khó lường

Đến từ Crystal Palace hè này, Eberechi Eze góp phần giúp Arsenal biến hóa hơn, và sự tự do mà Mikel Arteta trao cho anh có thể là chìa khóa.

Eze vẫn trên đà hòa nhập ở Emirates. Đến nay, anh mới ghi một bàn tại Cup Liên đoàn Anh, và có hai kiến tạo ở Ngoại hạng Anh. So với 14 bàn và 12 kiến tạo trong màu áo Palace mùa trước, rõ ràng, những thống kê hiện tại của Eze còn nhiều hạn chế.

Tại Palace, các pha chạm bóng của anh tập trung nhiều ở cánh trái. Nhưng ở Arsenal, chúng phân bổ đều trên khắp mặt sân. Giờ đây, Eze chơi trong một tập thể gần như luôn ở thế cửa trên, tức phải luôn đối đầu trước các hàng thủ lùi sâu, trong khi mùa trước, tiền đạo cánh này tìm thấy được nhiều khoảng trống hơn từ lối chơi phòng ngự phản công của Palace.

Eberechi Eze đi bóng trong trận Arsenal thắng Fulham 1-0 ở vòng 8 Ngoại hạng Anh trên sân Craven Cottage, London ngày 18/10/2025. Ảnh: Reuters

Chi tiêu mạnh tay trong mùa hè năm nay, Arsenal hướng đến hai mục tiêu. Đầu tiên là tăng chiều sâu đội hình để luân phiên giữa đội hình chính và các lựa chọn chất lượng từ băng ghế dự bị - thứ mà họ thiếu trong vài mùa gần đây. Hai là đáp ứng mong muốn của Arteta trong việc biến Arsenal thành một tập thể khó lường và linh hoạt cả trong và giữa các trận đấu.

Mùa trước, Arsenal hòa 14 trận. Họ thường cạn ý tưởng và dường như chỉ tấn công theo một kịch bản. Ở khía cạnh này, sự xuất hiện của Eze với giá gần 80 triệu USD, cộng thêm 10 triệu USD phụ phí dựa trên thành tích, được kỳ vọng mang đến một "lá bài tẩy". Xét ở kỹ năng, anh có thể rê, chuyền, kiến tạo và ghi bàn.

Quan trọng hơn, Eze, ở tuổi 27, đáp ứng sở thích của Arteta về những cầu thủ đa năng. Ngoại trừ các vị trí thủ môn và trung vệ, gần như mọi cầu thủ khác của Arsenal đều có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, đặc biệt là các tiền vệ và tiền đạo. Trong giai đoạn tiền mùa giải, nhà cầm quân xứ Basque từng nói về một hàng tiền vệ linh hoạt: "Chúng tôi sẽ thực sự hưởng lợi và trở nên khó lường hơn, đồng thời tạo ra nhiều mối đe dọa hơn, đặc biệt từ các vị trí chơi gần hoặc trong trung lộ".

Với Arteta, vị trí của Eze không quan trọng bằng việc anh có mặt trên sân để tạo ra ảnh hưởng. Giờ đây, việc khoác áo đội bóng hâm mộ từ bé luôn đi kèm những trách nhiệm lớn hơn. Eze không còn là hạt nhân được các đồng đội tưới tắm như tại Selhurst Park. Thay vào đó, anh là một bánh răng làm nên sự nhịp nhàng của cả hệ thống ở Emirates.

"Tôi cảm thấy mình đang được thử thách và tư duy được mở mang", Eze nói hồi tháng 9. "Tôi không nghĩ vị trí là yếu tố quan trọng. Mỗi trận đấu mang đến những khoảng trống và cơ hội khác nhau, nên khó nói bạn là kiểu cầu thủ nào và phù hợp với loại trận đấu nào".

Thời gian đầu khi thay thế Odegaard gặp chấn thương, Eze được bố trí ở cánh phải hàng tiền vệ, nhưng việc không thể di chuyển cắt vào trong bằng chân phải như khi chơi ở cánh trái đã hạn chế sự sáng tạo của anh. Thời còn khoác áo Palace, Eze tỏa sáng khi chơi ở cánh trái như một trong hai số 10 trong sơ đồ 3-4-2-1 của Oliver Glasner, được hỗ trợ và bọc lót bởi biên thủ cùng cánh.

Khác với đội bóng cũ mà Eze sẽ có dịp đối đầu hôm nay 26/10 này, Arsenal sử dụng hệ thống 4-3-3, về lý thuyết là không có chỗ cho những số 10 lệch cánh. Tuy vậy, thắng lợi 4-0 trước Atletico Madrid ở Champions League có thể trở thành một tham chiếu cho cách Arteta sử dụng Eze trong tương lai. Trong bối cảnh hàng công Arsenal có Bukayo Saka và Gabriel Martinelli đảm trách hai biên, Eze được xếp chơi ở vị trí số 10, di chuyển tự do ra hai cánh, với sự hỗ trợ từ các tiền vệ trung tâm.

Eberechi Eze đi bóng trong trận Arsenal thắng Atletico Madrid 4-0 ở lượt ba vòng bảng Champions League trên sân Emirates ngày 22/10/2025. Ảnh: AFP

Hơn 70 phút có mặt trên sân, dù không trực tiếp góp dấu giày vào các bàn thắng, Eze vẫn có được hai pha dứt điểm với một lần bóng tìm đến khung gỗ, cùng hai đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm cho đồng đội và một cơ hội ngon ăn tạo ra.

"Khi nhìn Eze, tôi thấy cậu ấy lướt khắp mặt sân như Saka", cựu cầu thủ Arsenal Anders Limpar nhận xét. "Để phát huy tốt nhất, cậu ấy không nên bị cố định ở một vị trí. Eze cần tự do tìm khoảng trống, như Phil Foden ở Man City. Cậu ấy không thể bị bó buộc ở cánh trái. Vai trò tự do sẽ giúp Eze tỏa sáng".

Trong bối cảnh Odegaard vắng mặt vì chấn thương đầu gối có thể kéo dài đến giữa tháng 11, việc Arteta sử dụng Eze ở vai trò của tiền vệ người Na Uy thay vì Ethan Nwaneri hay Mikel Merino, có thể là một lựa chọn hữu hiệu. Odegaard thích lùi sâu để điều phối trong giai đoạn triển khai lối chơi, trong khi Eze ưa hoạt động gần khung thành hơn và có thể di chuyển tự do để tấn công vùng cấm. Nhiệm vụ làm bóng có thể được gánh vác bởi các vệ tinh sau lưng, từ đó Eze có thể chuyên trách khâu sáng tạo hoặc tấn công ở phía một phần ba cuối sân.

Hoàng Thông (theo The Times)