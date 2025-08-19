Ezbook được vinh danh về dịch vụ đặt xe và cho thuê xe

Thương hiệu cho thuê xe tại TP HCM Ezbook được vinh danh trong "Top 10 Dịch vụ đặt xe - Cho thuê xe tốt nhất Việt Nam 2025", nhờ tối ưu quy trình dịch vụ.

Giải thưởng do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo tổ chức nhằm tôn vinh các thương hiệu có đóng góp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và uy tín trên thị trường. Ezbook là một trong số đơn vị lĩnh vực vận chuyển được xướng tên tại lễ trao giải.

Tại sự kiện nhận giải, bà Lê Thị Thu Trang, Tổng giám đốc Ezbook cho biết đây là cột mốc đáng nhớ đối với công ty, đồng thời là bước khẳng định vị thế trong ngành và tạo thêm niềm tin nơi đối tác, khách hàng. Giải thưởng là động lực để công ty tiếp tục giữ vững và nâng cấp chất lượng phục vụ. "Quan trọng nhất là giữ được sự tin tưởng từ những khách hàng đã đồng hành lâu năm với mình", bà nói.

Bà Lê Thị Thu Trang, Tổng giám đốc Công ty Ezbook đại diện đón nhận danh hiệu. Ảnh: Ezbook

Tháng 4, Ezbook được trao danh hiệu "Thương hiệu mạnh châu Á 2025" tại Thượng Hải. Năm 2024, doanh nghiệp cũng góp mặt trong "Top 20 Dịch vụ chất lượng vàng vì quyền lợi người tiêu dùng", giải thưởng do Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng phối hợp cùng Viện Kinh tế và Văn hóa tổ chức.

Hoạt động gần 10 năm trong lĩnh vực cho thuê xe, Ezbook hiện phục vụ hàng trăm doanh nghiệp tại TP HCM và các tỉnh lân cận. Đối tác chủ yếu là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chuỗi khách sạn và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Đây là những đơn vị thường xuyên có nhu cầu thuê xe dài hạn cho chuyên gia, hoặc theo chuyến cho công tác, hội họp, sự kiện.

Đại diện Ezbook nhận giải tại lễ công bố top 10 ASEAN Awards 2024. Ảnh: Ezbook

Theo đại diện Ezbook, công ty chọn cách xây dựng uy tín bằng chất lượng thực tế: xe luôn sạch sẽ, tài xế lịch sự, đúng giờ và hỗ trợ tận tình. Đội ngũ tài xế được đào tạo bài bản về phong cách phục vụ và xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Mỗi xe được kiểm tra, bảo trì định kỳ, có khăn lạnh, nước tinh khiết và được vệ sinh hằng ngày trước khi giao đến khách.

Số liệu thống kê nội bộ từ doanh nghiệp này cho thấy hơn 90% khách hàng từng sử dụng dịch vụ trong một năm tiếp tục tái ký hợp đồng cho các năm tiếp theo. Nhiều đối tác gắn bó liên tục 3-5 năm.

Dịch vụ Ezbook hiện cung cấp gồm: cho thuê xe dài hạn đưa đón chuyên gia, xe theo chuyến công tác, hội nghị, xe du lịch 4-45 chỗ cho sự kiện nội bộ, team building, đưa đón sân bay cho khách sạn, doanh nghiệp nước ngoài.

(Nguồn: Ezbook)