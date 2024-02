Extrim và Yên Foundation mang Tết ấm cho cộng đồng

Sau gần một tháng (từ 2/1 đến 25/1), chiến dịch đã kết thúc với sự tham gia đóng góp tích cực từ phía cộng đồng. Tổng cộng đã có 135 sản phẩm được quyên góp, bao gồm 79 đôi giày và dép, cùng 56 túi và balo.

Ngày 27/1, Extrim phối hợp cùng Yên Foundation đã trực tiếp gửi tặng các sản phẩm này đến lớp học tình thương Hòa Hảo. Tại đây, 18 đôi giày và dép cùng 9 túi và balo đã được trao đến những em nhỏ.

108 sản phẩm còn lại sẽ tiếp tục được Extrim gửi tặng đến một chương trình thiện nguyện khác sau Tết.

Thông qua chương trình, Extrim gửi lời cảm ơn đến khách hàng - những người đã chung tay cùng công ty giúp đỡ các em nhỏ tại lớp học tình thương Hòa Hảo, từ đó góp phần lan tỏa tình yêu thương và lòng nhân ái trong cộng đồng.

Anh Minh Nhật - nhà sáng lập và CEO công ty chăm sóc giày Extrim cho biết đây là lần đầu công ty tổ chức một chiến dịch quyên góp với quy mô lớn trong thời điểm cận Tết nhưng kết quả đạt được ngoài kỳ vọng. "Ngoài sự chung tay quyên góp từ cộng đồng thì chúng tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ đến từ các đơn vị đối tác trong suốt thời gian chương trình diễn ra", anh Minh Nhật cho hay.

Sự thành công của chương trình lần này sẽ là động lực để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thêm nhiều hoạt động trong tương lai, góp phần vào sự phát triển bền vững cho xã hội và cộng đồng. Đồng thời, Extrim cũng mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực để xã hội dành nhiều tình cảm hơn cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

(Nguồn và ảnh: Extrim)

Hệ thống cửa hàng Extrim tại TP HCM

- 127B - A2 Lê Văn Duyệt, phường 3, quận Bình Thạnh , TP HCM

- 33 đường số 4, KDC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh (cạnh cầu Him Lam)

- B005 Sarina tòa B (khu đô thị Sala), đường B2, phường An Lợi Đông, Thủ Đức

Cửa hàng đối tác: The Air Saigon 79 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1

