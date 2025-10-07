ExpertBook P3 - laptop AI cho người thích tự nâng cấp phần cứng

ExpertBook P3 (P3405CVA) là mẫu chủ lực dòng P của Asus năm 2025. Thay vì tập trung vào một điểm mạnh, Asus tìm kiếm sự cân bằng về hiệu năng, pin, thiết kế và được kỳ vọng đạt doanh số tốt khi đặt giá khởi điểm dưới 20 triệu đồng.
P3 hướng tới người dùng là chuyên gia công nghệ, nhân viên văn phòng mong muốn sử dụng ổn định trong thời gian dài nên có nhiều trang bị khác biệt so với phân khúc, như để ngỏ khả năng nâng cấp RAM, SSD, độ bền chuẩn quân đội, bộ tính năng AI tiếng Việt, riêng bên cạnh các tính năng của trợ lý Copilot trong máy.
Thiết kế tối giản được Asus áp dụng trên toàn bộ dải sản phẩm, từ Zenbook cao cấp nhất đến Vivobook và ExpertBook. Tuy nhiên, mỗi máy vẫn có phong cách riêng khi dòng ExpertBook dùng vỏ nhôm nhám không họa tiết, chỉ có logo nhỏ đặt lệch bên. Điểm nhấn là phần viền được cắt CNC bo góc giống các dòng smartphone cao cấp.
Về kích thước, ExpertBook P3 có nhiều điểm tương đồng với Vivobook S14. Độ mỏng của máy là 1,79 cm cùng cân nặng 1,36 kg cho phiên bản màn hình 14 inch. Sản phẩm đạt độ bền chuẩn quân đội MIL-STD 810H bao gồm chống sốc, va đập, chịu được nhiệt độ cao, thấp, chống rung lắc. Bàn phím có thể chịu được 78 cc chất lỏng, bản lề chịu 50.000 lần đóng mở hay cổng kết nối là 15.000 lần cho thao tác cắm, rút.
Màn hình ExpertBook P3 kích thước 14 inch có lớp phủ chống lóa hiệu quả khi sử dụng ở môi trường có nguồn sáng mạnh phía sau, hoặc ngoài trời nhưng không có ánh nắng trực tiếp. Sản phẩm có hai tùy chọn, một với độ phân giải 2.56 x 1.600 pixel, độ sáng 400 nit, hiển thị 100% dải màu sRGB và một có độ phân giải thấp hơn 1.920 x 1.200 pixel, độ sáng 300 nit.
Tỷ lệ màn hình 16:10 cũng "hợp thời" hơn so với 16:9 truyền thống khi hiển thị được nhiều nội dung, phù hợp đọc văn bản, xem web dù cùng kích thước 14 inch. Tấm nền được chứng nhận bởi TÜV Rheinland về mức phát ánh sáng xanh thấp.
Trong cùng tầm giá, người dùng có thể chọn một số model có màn hình OLED trong khi ExpertBook P3 chỉ là tấm nền IPS. Bù lại, laptop của Asus mạnh về các tùy chọn nâng cấp, độ bền. P3 phù hợp với người dùng văn phòng, xử lý dữ liệu thay vì sáng tạo nội dung hoặc cho mục đích giải trí.
Bản lề có thể gập mở 180 độ của P3 cùng độ bền 50.000 lần đóng mở. Khi thay đổi góc màn hình, bản lề đóng mở khá nhẹ, có độ rung nhất định cho cảm giác ban đầu thiếu chắc chắn. Tuy nhiên, trong vài ngày trải nghiệm cho thấy màn hình vững chắc và ổn định. dễ dàng mở bằng một tay.
Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn của P3 là trang bị đáng giá khi ngoài bảo mật Windows, người dùng có thể tận dụng cho các phần mềm quản lý mật khẩu thuận tiện. Do là dòng máy hướng đến người dùng doanh nghiệp, P3 tích hợp bộ bảo mật đa lớp ExpertGuardian của Asus gồm bảo mật BIOS, nền tảng Microsoft Secured-core PC, chip TPM 2.0 rời để mã hóa dữ liệu và khe khóa Kensington Nano. Các máy bán ra có sẵn một năm bản quyền phần mềm McAfee Premium.
Cạnh bên với hai cổng đáng giá là USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ cả sạc, xuất hình ảnh, dữ liệu. Điều này cho phép người dùng có thể kết nối với màn hình ngoài chỉ bằng một sợi cáp duy nhất, phục vụ tất cả nhu cầu từ sạc pin, mở rộng kết nối và làm việc trên màn hình rời. Ngoài ra còn có cổng USB-A, HDMI 2.1, giắc cắm âm thanh 3,5 mm.
Cạnh còn lại xuất hiện cổng LAN RJ45 hiếm có trên laptop phổ thông, cổng USB-A và khóa Kensington. Sản phẩm trang bị Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4.
Pin có dung lượng 63 WH, sử dụng được khoảng 8,5 tiếng theo phần mềm Mobile Mark 2025. Con số này chưa bằng dòng Vivobook hay Zenbook nhưng đủ cho một ngày làm việc và nhỉnh hơn một số model trong phân khúc giá.
Camera Full HD hỗ trợ hồng ngoại, thêm nút gạt vật lý giúp bảo mật tốt hơn.
Phần cứng camera ít khác biệt nhưng trang bị các tính năng AI. Khi sử dụng để nghe gọi, họp nhóm, hệ thống mic và camera hỗ trợ khử ồn bằng AI ở cả hai chiều. Hình ảnh quay qua webcam có thể tự động làm mờ hậu cảnh, thay thế hình nền, tối ưu ánh sáng.
Từ tháng 6, bộ tính năng AI ExpertMeet cũng bắt đầu hỗ trợ tiếng Việt. Người dùng có thể dùng tính năng AI Meeting Minutes giúp tự động ghi lại nội dung cuộc họp, nhận diện người nói, chuyển thành văn bản và tạo bản tóm tắt ý chính. Tính năng AI Translation có thể dịch và hiển thị phụ đề theo thời gian thực.
Bộ sạc 65 W đi kèm máy có kích thước nhỏ gọn, trừ phần dây kết nối nguồn hơi lớn và tốn nhiều không gian. Máy hỗ trợ sạc nhanh với dung lượng đạt 60% trong 49 phút.
ExpertBook P3 có hai tùy chọn cấu hình, gồm bản dùng chip Core i5-13420H có giá khoảng 18 triệu, trong khi bản dùng chip Core i7-13620H là 21 triệu đồng.
