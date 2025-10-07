ExpertBook P3 - laptop AI cho người thích tự nâng cấp phần cứng

ExpertBook P3 (P3405CVA) là mẫu chủ lực dòng P của Asus năm 2025. Thay vì tập trung vào một điểm mạnh, Asus tìm kiếm sự cân bằng về hiệu năng, pin, thiết kế và được kỳ vọng đạt doanh số tốt khi đặt giá khởi điểm dưới 20 triệu đồng.

P3 hướng tới người dùng là chuyên gia công nghệ, nhân viên văn phòng mong muốn sử dụng ổn định trong thời gian dài nên có nhiều trang bị khác biệt so với phân khúc, như để ngỏ khả năng nâng cấp RAM, SSD, độ bền chuẩn quân đội, bộ tính năng AI tiếng Việt, riêng bên cạnh các tính năng của trợ lý Copilot trong máy.