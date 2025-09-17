EximRS phân phối ra thị trường hơn 600 căn hộ Conic Boulevard

EximRS triển khai chiến lược kinh doanh đa tầng, tư vấn cá nhân hóa và tiếp thị đa kênh, phân phối hơn 600 căn hộ Conic Boulevard, với doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng trong 9 tháng.

Theo đại diện doanh nghiệp, sau khi ký kết hợp tác chiến lược vào tháng 11/2024, đơn vị đã triển khai chiến lược phân phối dự án theo hướng mở rộng hệ sinh thái kinh doanh đa tầng. Nhờ đó, công ty thu hút hơn 20 đại lý và gần 800 chuyên viên tham gia phân phối dự án Conic Boulevard.

Đến nay, EximRS đã tổ chức hơn 15 sự kiện bán hàng quy mô lớn ngay tại dự án. Mỗi chương trình đều được đầu tư theo concept (chủ đề) riêng, mang đến trải nghiệm thực tế, giúp khách hàng dễ dàng hình dung không gian sống trước khi quyết định sở hữu.

Chiến lược phân phối cũng ghi nhận dấu ấn khác biệt nhờ sự hiện diện thường trực của đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên tư vấn am hiểu sản phẩm tại dự án. Các nhân sự luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, tư vấn phương án sở hữu phù hợp với từng nhu cầu và khả năng tài chính.

Đội ngũ lãnh đạo và hơn 800 chuyên viên tư vấn của doanh nghiệp thường trực tại dự án. Ảnh: EximRS

EximRS đồng thời áp dụng mô hình tư vấn cá nhân hóa, kết hợp chiến thuật marketing đa kênh linh hoạt theo từng giai đoạn thị trường. Đơn vị duy trì tiêu chuẩn dịch vụ ở mức cao, đây yếu tố then chốt giúp công ty xây dựng được niềm tin với khách hàng.

Nhờ chiến lược bán hàng bài bản, sau 9 tháng triển khai, đơn vị đã hoàn tất phân phối toàn bộ giỏ hàng căn hộ dự án Conic Boulevard. Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động, kết quả trên cho thấy năng lực triển khai chiến lược phù hợp và khả năng thích ứng kịp thời của đơn vị. Doanh nghiệp thể hiện năng lực phân phối thông qua mạng lưới 4 văn phòng đại diện tại ba miền, cùng danh mục các dự án có chất lượng và mức giá phù hợp với thị trường.

Đại diện EximRS cho biết, thành công tại Conic Boulevard ghi nhận hiệu quả vận hành, phản ánh sự tin tưởng từ khách hàng và đối tác, thể hiện sự hiện diện của đơn vị tại khu vực phía Tây TP HCM.

Conic Boulevard được giới thiệu với mức giá khoảng 37 triệu đồng mỗi mét vuông. Chính sách thanh toán linh hoạt cho phép nhận nhà với 25% giá trị, tương đương khoảng 750 triệu đồng, kèm theo gói nội thất trị giá 290 triệu đồng. Ưu đãi trên tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng cho cả khách hàng mua ở lẫn đầu tư.

Dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM phê duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho các căn hộ Block B, ngày 25/4. Chủ đầu tư cho biết, sự kiện này là yếu tố pháp lý quan trọng, củng cố niềm tin và nâng cao tính cạnh tranh của dự án trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

EximRS được ghi nhận qua nhiều giải thưởng trong lĩnh vực bất động sản năm 2025. Trong đó, công ty nhận danh hiệu "Vietnam’s Best Real Estate Agencies" - Công ty Bất động sản tốt nhất Việt Nam tại Dot Property Vietnam Awards. Đơn vị cũng được xếp hạng trong "Top 10 thương hiệu Quốc gia về môi giới bất động sản" tại VARS Awards.

Theo đại diện doanh nghiệp, các giải thưởng thể hiện hiệu quả triển khai chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và tổ chức phân phối. Đồng thời, thành công tại Conic Boulevard được xem là bước phát triển góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, nâng cao vị thế của EximRS trên thị trường.

Hoàng Đan