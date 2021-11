Eximbank tri ân khách nhận kiều hối

Eximbank triển khai chương trình "Kiều hối phát tài - Lì xì như ý" từ 1/12 đến 31/1/2022 với quà tặng là bao lì xì may mắn.

Theo đó, khách hàng có thể nhận tiền kiều hối MoneyGram tại các điểm giao dịch của Eximbank với chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và điền thông tin vào mẫu phiếu nhận tiền. Nhà băng sẽ hỗ trợ khách hàng nhận tiền nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

Chương trình không giới hạn số lần nhận quà của khách hàng trong thời gian diễn ra ưu đãi.

Chương trình "Kiều hối phát tài - Lì xì như ý" của Eximbank mang lại nhiều quà tặng cho người nhận kiều hối. Ảnh: Eximbank

MoneyGram International, Inc. là công ty hàng đầu về thanh toán và chuyển tiền quốc tế của Mỹ, thành lập từ năm 1940. MoneyGram đã phát triển dịch vụ hơn 350.000 đại lý thuộc hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2009, Eximbank hợp tác cùng MoneyGram, triển khai dịch vụ chi trả kiều hối ở các điểm giao dịch của ngân hàng với 207 điểm giao dịch trên toàn quốc. Tháng 3/2021, Eximbank nhận được giải thưởng "Best Customer Centric Bank Partner for MoneyGram in VietNam" (tạm dịch Đối tác ngân hàng của MoneyGram có dịch vụ khách hàng tốt nhất tại Việt Nam).

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ chi trả kiều hối, chương trình khuyến mãi của Eximbank, khách hàng truy cập website eximbank.com.vn hoặc liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng đa kênh 24/7: 18001199.

An Nhiên